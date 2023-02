De app, die de naam Artifact meekreeg, moet je een door AI geaggregeerde nieuwsfeed van artikels voorschotelen, naar het voorbeeld van onder meer TikTok.

Kevin Systrom en Mike Krieger, de heren die jaren geleden Instagram bedachten en dat ook al enkele jaren terug aan Facebook/Meta verkochten, zijn terug met een nieuw project. De ontwikkelaars lanceren een nieuwsapp genaamd Artifact, wat staat voor 'artikels, feiten (facts in het engels) en artificiële intelligentie'. Zo vertellen ze aan techsite Platformer. Het gaat om een nieuwsaggregator die je een door AI gebouwde feed voorschotelt, naar het voorbeeld van TikToks algoritme. Hoe meer artikels je leest, hoe meer persoonlijk je nieuwsfeed zou moeten worden.

De app zit momenteel nog in een betafase, maar Artifact springt wel midden in een sector die al voor veel controverse heeft gezorgd. Denk dan bijvoorbeeld aan discussies rond 'bias' in de nieuwsberichten die op Twitter en andere platformen naar voren worden geschoven. Systrom en Krieger zeggen alvast dat hun feed artikels van zowel linkse als rechtse publicaties zal tonen, maar dat posts die 'leugens promoten' zullen worden tegengehouden.

