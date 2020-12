De mede-uitvinder van de computermuis, de uitvinder van copy-paste, de oprichter van TCS... de techwereld moest het voorbije jaar afscheid nemen van enkele van haar iconen. Een overzicht.

Larry Tesler

Amerikaans computerpionier Larry Tesler bedacht in de jaren 70 een manier om op de computer stukken tekst te knippen, te kopiëren en te plakken. 'Cut, copy and paste', noemde Tesler dat. Het principe is tegenwoordig niet meer weg te denken. Toen Tesler zijn uitvinding deed, was hij in dienst bij Xerox. Hij had een hekel aan de omslachtige systemen waar hij mee moest werken, en wilde daarom dat er een eenvoudigere manier kwam. Na zijn tijd bij Xerox ging Tesler aan de slag bij het jonge computerbedrijf Apple. Daar ontwikkelde hij de Lisa- en Macintosh-computers. Die zorgden ervoor dat het grote publiek kennismaakte met copy-pasten. Tesler is in februari op 74-jarige leeftijd overleden.

Carlos Van den Bossche

De grondlegger van de IT-afdeling van Roularta Media Group overleed in juni op 83-jarige leeftijd. Carlos Van den Bossche startte in 1979 bij Roularta Media Group, de uitgever van onder meer Knack, Trends, Libelle, Flair maar ook Data News. Daarvoor had hij al een 17-jarige carrière uitgebouwd bij de Franse ICT-dienstenleverancier Bull, en bij Sperry, het huidige Unisys, waar Roularta een van zijn klanten was. In 1997 ging Carlos Van den Bossche een eerste keer met pensioen, maar in 2007 kwam hij op vraag van het bedrijf terug aan het IT-roer. In 2012 sloot hij zijn carrière dan definitief af.

William (Bill) English

De man die het eerste prototype van de computermuis bouwde, overleed in juli op 91-jarige leeftijd. English kwam na een carrière in het Amerikaans leger terecht in het Stanford Research Institute. Daarbij kwam hij in contact met Douglas Engelbart, de andere medeuitvinder van de muis. English bouwde in 1963 het prototype op basis van nota's van Engelbart. Later trok English naar Xerox PARC. Vanaf 1989 werkte hij voor Sun Microsystems rond internationalisering.

De eerste gescande afbeelding was een foto van zoon Walden Kirsch. © Russell A. Kirsch - National Institute of Standards and Technology

Russel Kirsch

Deze computerwetenschapper bouwde 63 jaar geleden de eerste scanner en maakte zo de eerste digitale foto. Kirsch werkte op 27-jarige leeftijd voor het National Bureau of Standards waar hij met SEAC werkte, de eerste programmeerbare computer in de VS. Om de mogelijkheden van SEAC te testen, wou hij weten of hij computers kon laten zien op de manier dat mensen zien. Daarop bouwde hij en zijn team een scanner die een foto vertaalde in een reeks pixels die konden bewaard worden op de computer. Daarvoor gebruikte hij een foto van zijn pasgeboren eerste kind, Walden Kirsch, die werd omgezet in een scan van 176 bij 176 pixels, de eerste digitale foto ter wereld. De technologie zou later verder evolueren en opduiken in medische apparatuur, satellieten en uiteraard digitale fotografie.

Lee Kun-hee

De voorzitter van Samsung Electronics, Lee Kun-hee, overleed in oktober op 78-jarige leeftijd. Lee had sinds 1987 de leiding over Samsung, dat sinds die tijd is uitgegroeid tot een van 's werelds grootste producenten van smartphones, televisies en geheugenchips. In 2008 legde hij zijn bestuursfunctie bij het concern neer, omdat hij was veroordeeld voor belastingontduiking. Begin 2010 keerde hij echter alweer terug als voorzitter. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg, en zijn zoon Jay Y. Lee nam als vicevoorzitter zijn taken waar.

Faqir Chand Kohli

De zogeheten 'vader van de Indiase IT-industrie' richtte in 1968 Tata Consultancy Services op, een dienstenbedrijf dat in eerste instantie moest werken voor de rest van het Tata conglomeraat. De technocraat, die van de elektrische tak van Tata kwam, stond zo mee aan de wieg van een van India's belangrijkste industrieën: outsourcing. In 1974 begon hij met het bedrijfje diensten te exporteren, onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en de VS. TCS heeft ondertussen 400.000 werknemers en een jaarlijks inkomen van zo'n 17 miljard euro. Kohli overleed in november, hij werd 96.

