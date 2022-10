De securityspecialist opent in Utrecht een transparantiecentrum voor de Benelux-regio. Bedoeling is het imago van het bedrijf op te poetsen, en enig vertrouwen in de beveiliger redden.

In het Transparency Center in Utrecht kunnen klanten en andere geïnteresseerden de datamanagementpraktijken en ingenieursprincipes van het bedrijf inkijken. Bedoeling is, zoals de naam aangeeft, om transparantie te bieden aan partners, klanten, toezichthouders en andere lokale instellingen.

In de praktijk heeft het centrum in Utrecht een 'blauw' niveau. Dat betekent dat klanten inzage krijgen in de best practices van Kaspersky rond engineering, en hoe ze met databeheer omgaan. Dat gebeurt onder meer via auditrapporten van externe controleurs. Het is in die zin een minder geavanceerde vorm van auditing dan bijvoorbeeld het Transparency Center dat Kaspersky in 2018 al in Zwitserland opende, en waar je ook inzage in bijvoorbeeld de broncode kunt aanvragen.

Transparency Initiative

'De Benelux-regio is een van de belangrijkste regio's in Europa voor Kaspersky, en de opening van dit Transparency Center bewijst hoe belangrijk we het vinden om een transparante organisatie te zijn,' zegt Tim de Groot, general manager Benelux & Nordics bij Kaspersky in een persbericht. Naast het centrum in Utrecht komt er deze week overigens ook eentje in Italië. In totaal heeft Kaspersky momenteel negen Transparency Centers wereldwijd.

Die vormen deel van een breder transparantie-initiatief waarmee Kaspersky begon in 2015. Naast de opening van de Transparency Center, publiceert Kaspersky tweejaarlijks bijvoorbeeld ook een Transparency Report. Daarin geeft het bedrijf inzage in de verzoeken die zij ontvangen van gebruikers en overheids- en wetshandhavingsinstanties voor data en technische expertise. Het haalde eerder ook al zijn wereldwijde dataverwerking weg uit Rusland en verhuisde die naar een datacenter in Zwitserland.

Onder vuur

Kaspersky, de Russische beveiliger, begon met zijn initiatief nadat het door verschillende overheden werd geweerd als leverancier. Het bedrijf werd de voorbije jaren onder meer geweerd als leverancier voor een reeks overheden, en zette in 2018 ook zijn samenwerking met Europol stil.

Bedoeling is uiterlijk om wat meer inzage te geven in de 'zwarte doos' van Kaspersky's technologie, om zo vermoedens van achterpoortjes en meekijkende Russische spionnen te doen verdwijnen. Maar die opdracht is in de voorbije jaren, en dan vooral de voorbije acht maanden, toch een pak zwaarder geworden. Sinds de invasie door Rusland van Oekraïne, in februari van dit jaar, zijn de sancties tegen het bedrijf en zijn directeur, Eugene Kaspersky, alleen maar uitgebreid. Het bedrijf wordt ondertussen al afgeraden, of staat op zwarte lijsten rond handel, in de VS, Duitsland, Italië en Polen. Er ligt nu ook een breder voorstel op tafel om Kaspersky mee te nemen in een nieuwe reeks sancties van de EU tegen Russische bedrijven.

De meubels redden

Kaspersky zelf is het voorbije half jaar dan ook druk bezig met proberen de meubelen te redden. De securityspecialist heeft altijd ontkent banden te hebben met de Russische overheid. Deze transparantiecenters moeten bestaande klanten het gevoel geven dat hun overheden wat overdrijven in hun angst voor inmenging en spionage.

Vraag is natuurlijk of dat werkt. Het idee voor een transparantiecenter is niet nieuw. Ook Huawei, dat er vaak van verdacht wordt banden te hebben met de Chinese overheid, heeft dit soort centers, waaronder eentje in Brussel. Dat houdt overheden niet tegen om het bedrijf te weren van hun telecomnetwerken, en da's dan nog zonder beelden van steden die door een binnenstormend leger werden opgeblazen.

Kaspersky heeft alvast niet meteen een duidelijk antwoord op de vraag die een journalist van techblad AG Connect stelde bij de opening van het centrum. Heeft dat transparantienetwerk vruchten afgeworpen? De 'ongefundeerde beschuldigingen' en daarop gebaseerde besluiten tot 'blacklisten' zijn vooralsnog niet ongedaan gemaakt, zo meldt Arnaud Dechoux, pr-verantwoordelijke voor Kaspersky.

