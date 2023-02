Proximus Pickx-klanten met een TV Box van de jongste generatie krijgen voortaan gepersonaliseerde Netflix-suggesties via het Pickx-startscherm. De verbeterde integratie van de streamingdienst zal naar verwachting tegen 13 februari zijn afgerond voor alle betrokken klanten.

De nieuwe functie is beschikbaar voor alle klanten met een Android TV Box (v7), de nieuwste generatie van Proximus-decoders. Voor de implementatie is een software-update vereist die de komende week automatisch wordt uitgerold.

Kijkgewoontes

Na de update verschijnt in de Pickx-interface een nieuwe rij met door Netflix gesuggereerde titel. Zowel op de homepagina als in de tabbladen Movies, Series en Kids vinden klanten met een Netflix-abonnement een sectie met directe links naar de meest relevante titels in die categorie. Deze aanbevelingen worden door Netflix voorgesteld, op basis van de kijkgewoontes van de kijker. Eenmaal een suggestie wordt aangeklikt, belandt de klant in de vertrouwde omgeving van de Netflix-app.

De rechtstreekse links van de Pickx-interface naar Netflix-content zullen uitsluitend op televisie beschikbaar zijn. De Pickx-app voor mobiele toestellen ondersteunt de nieuwe toepassing vooralsnog niet.

