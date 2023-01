Samsung heeft een van zijn slechtste kwartalen in tien jaar achter de rug. Volgens het Zuid-Koreaanse concern houden veel mensen de hand op de knip als het gaat om een nieuwe slimme telefoon, nu het leven over de gehele linie duurder is geworden en het slechter gaat met de economie.

Het bedrijf voegt er meteen een voorspelling aan toe. 'Te midden van aanhoudende geopolitieke problemen, aanhoudende inflatie en de aanhoudende economische vertraging, verwachten we dat de smartphonemarkt in 2023 zal krimpen', verklaarde Samsung-vicepresident Daniel Araujo in een toelichting op de kwartaalcijfers van zijn bedrijf. Ook denkt hij dat de al langer in moeilijkheden verkerende chipmarkt waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar een eerste herstel laat zien.

Samsung kampte afgelopen kwartaal met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen, omdat consumenten minder uitgeven aan elektronica door de hoge inflatie. De onderneming zag de winst daardoor het sterkste dalen in meer dan tien jaar.

Investeringen

De bedrijfswinst, een resultaat dat nog is gecorrigeerd voor verschillende posten waaronder belasting, ging met 69 procent omlaag tot 4,3 biljoen Zuid-Koreaanse won. Dat is omgerekend 3,2 miljard euro. Volgens Samsung is in de cijfers terug te zien dat het 'ondernemingsklimaat aanzienlijk is verslechterd'.

Toch wil Samsung zich niet van de wijs laten brengen als het gaat om investeringen. Die wil het bedrijf op peil houden ondanks de sombere verwachtingen. Door veel geld te blijven spenderen nu het economisch tegenzit lijkt Samsung de voorsprong op kleinere rivalen te willen vergroten. Chipbedrijven als het Amerikaanse Micron Technology en het Zuid-Koreaanse SK Hynix zeiden onlangs juist hun uitgaven voor nieuwe fabrieken en apparatuur terug te schroeven.

