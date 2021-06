De 5G-trein staat wereldwijd op de rails en trekt alsmaar meer passagiers aan. Maar in Europa hebben we de eerste trein gemist en blijven we sukkelen met de sporen.

5G is op weg om de snelst geadopteerde technologie in de geschiedenis van mobiele telecommunicatie te worden. Dat is althans wat het Mobility Report van netwerkleverancier Ericsson ons vertelt. Elke dag worden er wereldwijd ongeveer een miljoen extra klanten aangesloten op een 5G-netwerk. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal 5G-abonnementen in combinatie met een 5G-smartphone (of ander toestel met een 5G-chip) toe met 70 miljoen. Ericsson verwacht dat de teller zo afklokt op 580 miljoen tegen het einde van het jaar.

Europa heeft eerste trein gemist

Maar de regionale verschillen zijn nog altijd heel erg groot. Het zijn vooral China, Japan, Korea, Noord-Amerika en de Arabische Golfstaten die de 5G-dans leiden. Europa is traag uit de startblokken geschoten en blijft ook achterop hinken. Zeker ook in ons land waar politiek gekissebis zoals bekend voor extra vertraging zorgde (zie inzet).

Toch blijft Ericsson in de 20ste editie al van het Mobility Report bij zijn stelling dat 5G de snelst geadopteerde mobiele technologie allertijden zal worden. De leverancier plakt ook cijfers op die stelling. Tegen eind 2026 moeten er al 3,5 miljard 5G-abonnementen zijn en wordt verwacht dat 60 procent van de bevolking toegang heeft tot een 5G-netwerk. De drempel van één miljard 5G-abonnementen zal twee jaar sneller gehaald worden dan dat 4G nodig had om dezelfde drempel te overwinnen.

In West-Europa verbruikt één smartphone momenteel zowat 15 GB per maand aan mobiele data. Dat wordt 47 GB tegen 2026.

Datagebruik blijft boomen

Ondertussen zijn al meer dan 300 5G-smartphones aangekondigd of ook al beschikbaar. Het tijdperk van de post-pandemie kan mogelijk ook de adoptie verder versnellen: zeker als ook bedrijven meer en meer private-5G-netwerken willen of brood zien in nieuwe 5G-toepassingen.

Smartphones - en dan vooral video's - blijven voorlopig ook het dataverbruik verder boosten. In West-Europa verbruikt één smartphone momenteel zowat 15 GB per maand aan mobiele data. Tegen 2026 denkt Ericsson dat dit in West-Europa zal toenemen tot 47 GB per maand.

Om de exponentiële groei in data nog eens in de verf te zetten, gooien we graag nog enkele cijfers uit het rapport naar u. Mobiele datatrafiek wereldwijd - zonder fixed wireless access voor alle duidelijk - liep eind vorig jaar al op tot 49 exabyte (EB) per maand. Eén exabyte komt overeen met 1.000 petabytes oftewel 1.000.000.000.000.000.000 bytes. Tegen 2026 wordt dat naar verwachting 237 EB per maand. Het illustreert meteen ook waarom offloading via glasvezel een noodzaak is voor operatoren: geen 5G-netwerken zonder fiber om de toevloed aan trafiek op te vangen.

En hoe zit dat nu met 5G in ons land? Eind mei zetten de verschillende regeringen van het land het licht op groen voor een veiling van 5G-rechten. Eindelijk, na een aanslepende discussie over een verdeling van de inkomsten. Die discussie is trouwens nog altijd niet beslecht: het Overlegcomité besliste om die knoop pas later door te hakken. De beslissing over een eventuele vierde telecomspeler - nog zo'n eeuwig discussiepunt - volgt mogelijk nog voor de zomer. Cegeka en Citymesh werpen zich ondertussen wel al op als kandidaat voor een volwaardige vierde telecomspeler. Telecomregulator BIPT heeft vijf tot zes maanden nodig om de veiling te organiseren. Dat betekent dat de veiling rond het gebruik van 5G-frequenties nu voorzien is voor het voorjaar van 2022. Operatoren die het nodige 5G-spectrum kopen, zullen licentievoorwaarden opgelegd krijgen (net zoals dat voor 4G en 3G ook al het geval was). Na een jaar zou 70 procent van de bevolking toegang tot 5G moeten hebben, Een jaar later zou dat al 99,5 procent moeten zijn. In januari van dit jaar vertelde Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter in de Kamer dat tegen midden 2023 de 70 procent netwerkdekking bereikt moet zijn. Ondertussen hebben de operatoren wel al technologische keuzes gemaakt. Proximus en Orange kiezen voor het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson. Telenet gaat voor de uitrol van zijn snelle mobiele 5G-netwerk eveneens in zee met Ericsson en Nokia in combinatie met Google Cloud. Het Chinese ZTE en Huawei vallen dus uit de boot. En of Belgische bedrijven eigenlijk uitkijken naar de komst van 5G? Wel, onbekend blijft vooral nog onbemind.

5G is op weg om de snelst geadopteerde technologie in de geschiedenis van mobiele telecommunicatie te worden. Dat is althans wat het Mobility Report van netwerkleverancier Ericsson ons vertelt. Elke dag worden er wereldwijd ongeveer een miljoen extra klanten aangesloten op een 5G-netwerk. Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal 5G-abonnementen in combinatie met een 5G-smartphone (of ander toestel met een 5G-chip) toe met 70 miljoen. Ericsson verwacht dat de teller zo afklokt op 580 miljoen tegen het einde van het jaar.Maar de regionale verschillen zijn nog altijd heel erg groot. Het zijn vooral China, Japan, Korea, Noord-Amerika en de Arabische Golfstaten die de 5G-dans leiden. Europa is traag uit de startblokken geschoten en blijft ook achterop hinken. Zeker ook in ons land waar politiek gekissebis zoals bekend voor extra vertraging zorgde (zie inzet). Toch blijft Ericsson in de 20ste editie al van het Mobility Report bij zijn stelling dat 5G de snelst geadopteerde mobiele technologie allertijden zal worden. De leverancier plakt ook cijfers op die stelling. Tegen eind 2026 moeten er al 3,5 miljard 5G-abonnementen zijn en wordt verwacht dat 60 procent van de bevolking toegang heeft tot een 5G-netwerk. De drempel van één miljard 5G-abonnementen zal twee jaar sneller gehaald worden dan dat 4G nodig had om dezelfde drempel te overwinnen.Ondertussen zijn al meer dan 300 5G-smartphones aangekondigd of ook al beschikbaar. Het tijdperk van de post-pandemie kan mogelijk ook de adoptie verder versnellen: zeker als ook bedrijven meer en meer private-5G-netwerken willen of brood zien in nieuwe 5G-toepassingen.Smartphones - en dan vooral video's - blijven voorlopig ook het dataverbruik verder boosten. In West-Europa verbruikt één smartphone momenteel zowat 15 GB per maand aan mobiele data. Tegen 2026 denkt Ericsson dat dit in West-Europa zal toenemen tot 47 GB per maand.Om de exponentiële groei in data nog eens in de verf te zetten, gooien we graag nog enkele cijfers uit het rapport naar u. Mobiele datatrafiek wereldwijd - zonder fixed wireless access voor alle duidelijk - liep eind vorig jaar al op tot 49 exabyte (EB) per maand. Eén exabyte komt overeen met 1.000 petabytes oftewel 1.000.000.000.000.000.000 bytes. Tegen 2026 wordt dat naar verwachting 237 EB per maand. Het illustreert meteen ook waarom offloading via glasvezel een noodzaak is voor operatoren: geen 5G-netwerken zonder fiber om de toevloed aan trafiek op te vangen.