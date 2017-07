7 miljoen dollar aan ethereum gestolen in online overval

Doelwit van de weboverval is het online handelsplatform voor cryptocurrency CoinDash. De Israëlische start-up was net in het midden van zijn 'ICO' ofte Initial Coin Offering. Dat is een nieuwe manier voor start-ups om fondsen te werven.

CoinDash was van plan kapitaal te vergaren door zijn eigen digitale tokens uit te geven en die bij investeerders te ruilen voor de cryptocurrency Ethereum, een hippe nieuwe variant van Bitcoin. Een kwartier na de start van de ICO wisten hackers echter de website over te nemen, en veranderden ze het adres waar investeringen naartoe moesten worden gestuurd. Op die manier gingen miljoenen dollars aan ethereum richting dieven. Het platform kon zelf 6,4 miljoen dollar aan kapitaal vergaren, maar de hackers sluisden nog een extra zeven miljoen weg, voordat CoinDash een einde maakte aan de hele operatie.

Het is de eerste keer dan een ICO overvallen wordt. Zo'n ICO is te vergelijken met een blockchainversie van Kickstarter. Duizenden individuele investeerders kunnen een bedrijf hier geld bieden in ruil voor 'tokens' van het bedrijfje (dat kan hun eigen cryptocurrency zijn, of iets anders van waarde, zoals lidmaatschap aan het netwerk). Het is bijna een online versie van de beursgang van een bedrijf (in het Engels IPO ofte initial public offering). Bedrijfjes omzeilen op deze manier de traditionele venture capitalists, en in plaats van traditioneel geld, krijgt de start-up investeringen in cryptocurrency (zoals bijvoorbeeld Bitcoin). Extra voordeel: het proces is aan een pak minder wetgeving gebonden dan een beursgang. Nadeel: alles is digitaal en er valt dus al eens iets te hacken.

Kapitaalsronde, nieuwe stijl

Die ICO's zijn het voorbije jaar in populariteit gestegen. In 2017 is er met de verkoop van tokens voor cryptocurrency al 540 miljoen dollar opgehaald, schrijft Fortune. Eén start-up, Bancor, wist met zijn ICO op deze manier 147 miljoen dollar op te halen. Een andere, DAO, haalde meer dan 150 miljoen dollar op, waarvan een derde een maand later ook alweer door een hacker werd weggesluisd.

Die populariteit kan met de nieuwe hack wel eens tanen. Het feit dat de meeste van die ICO's in ethereum gebeuren, wordt bijvoorbeeld met lede ogen aanzien door Charles Hoskinson, een van de cofounders van Ethereum. Hij zag de waarde van de cryptocurrency het voorbije jaar omhoog gaan met 1.700 procent en hij vergelijkt het zelf met een tikkende tijdbom. "Men zegt me dat ICO's goed zijn voor Ethereum, omdat de prijs maar omhoog gaat, maar het is een tijdbom," vertelt hij aan Bloomberg. "Er is een teveel aan tokens omdat bedrijfjes maar tokens maken van dingen die je met een bestaande blockchain kan doen. Ze worden verblind door het idee van snel en makkelijk geld binnenhalen."