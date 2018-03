De eerste smartphones met 512GB opslag komen eraan

Een video die je in een 4K-resolutie filmt, slurpt al na drie minuten een gigabyte aan opslag op. De laatste jaren zagen we al hoe smartphones met een geheugen van 8GB of 16Gb plaats maken voor 32Gb en 64GB. Een trend die meer dan welkom is. Zeker ook omdat apps steeds meer ruimte voor hun rekening nemen, terwijl het in veel gevallen niet mogelijk is om ze op een microSD-kaart over te zetten.

Smartphone-fabrikanten willen nu het flashgeheugen in hun toestellen verder uitbreiden. Telefoons met 256GB bestaan al langer, maar in China heeft de eerste telefoon met een opslagcapaciteit van 512GB zich aangemeld bij de regulator TENAA.

Samsung of Huawei?

Het gaat om een Huawei-smartphone die naast het ruime flashgeheugen, ook 6GB RAM-geheugen aan boord heeft. Meer details zijn er voorlopig nog niet bekend, en het is ook onduidelijk om welk toestel het gaat. Meer dan waarschijnlijk is dit niet het standaardmodel van het aankomende P20-vlaggenschip, maar misschien een duurder model, zoals de Porsche Design-variant van de telefoon. Al kan het even goed gaan om een smartphone die niet tot een gekende reeks behoort, en die alleen op de Chinese markt gelanceerd wordt.

Huawei is trouwens niet de enige fabrikant die binnenkort een telefoon lanceert die de opslagcapaciteit van sommige laptops overklast. Samsung is in december begonnen met het produceren van 512GB-opslag voor smartphones, maar voorlopig is nog niet duidelijk in welk toestel van de Koreaanse fabrikant we die als eerste zullen zien.