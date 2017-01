Dit is het beste van CES 2017

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is voor de meeste technologiespelers het moment om iets nieuws aan te kondigen. Wat ons het meest in het oog springt is dat bijna alle autofabrikanten CES aangrijpen om te tonen dat ze met zelfrijdende voertuigen en kunstmatige intelligentie bezig zijn. Ook andere spelers tonen dat kunstmatige intelligentie niet langer een conceptueel plan. Maar er zijn ook innovaties in andere domeinen.

GeForce Now

Nvidia's streamingdienst voor games is op vele vlakken interessant. Als GeForce Now echt doet wat het belooft dan kan iedereen met een lichte pc en een vlotte internetverbinding binnenkort high-end games spelen zonder nood aan een dure pc.

Toegegeven, GeForce Now is niet nieuw, enkele jaren geleden deed het ter ziele gegane OnLive al eens hetzelfde. Maar we geven Nvidia hier een groter voordeel van de twijfel gezien de technische kennis en financiële stabiliteit van het bedrijf. Dat het bedrijf met de dienst de verkoop van zijn eigen videokaarten kannibaliseert is een moedige keuze.

Intel's Compute Card

Intel brengt tegen midden 2017 zijn Compute Cart uit, een volledige pc ter grootte van vijf bankkaarten op elkaar (94,5X55X5mm). Het toestel is uitgerust met een Kaby Lake chip, beschikt over wifi, bluetooth en een usb-c aansluiting.

De bedoeling is dat toestelfabrikanten hun koelkasten, (advertentie)schermen, verkoopskiosken, tv's en anderen uitrusten met een gleuf waar de Compute Card wordt ingeschoven om hen connected en smart te maken. Dat kan het voor hen makkelijk maken om bij Intel aan te kloppen voor het compute-deel van het toestel, terwijl ze zelf blijven focussen op het apparaat zelf.

Slimme fietsen van LeEco

Niet enkel onze wagens en smartphones worden uitgerust van chips. Ook fietsen gaan op CES iets verder dan de klassieke fietscomputer. LeEco brengt in de VS twee modellen op de markt uitgerust van sensoren en voorzien van Android waarmee je ook met andere fietsers kan communiceren.

VR en AR bij Lenovo

Lenovo toonde aan de vooravond van CES zijn VR-headset die zal werken op het Windows Holographic Platform. De bril weegt 350 gram en zal 300-400 dollar kosten waarmee het een pak lichter en goedkoper is dan de concurrentie.

Op de beurs stelt het bedrijf ook een prototype van een augmented reality bril voor: de New Glass C200. Deze bril, die een beetje lijkt op Google Glass, kan voorwerpen herkennen. Interessant daarbij is dat het toestel met een kabel wordt gekoppeld aan een Android-smartphone en/of een batterij. Zo gebruikt het toestel de rekenkracht van je telefoon. Het toestel zou dit jaar op de markt komen. Maar veel details zijn er nog niet over bekend.

Faraday Future: Tesla's opmerkelijkste concurrent

Met 1.050 PK en van 0 tot 100 Km/u in zo'n 2,39 seconden moet FF91, de eerste productiewagen van Faraday Future de snelste elektrische wagen van het moment worden. De wagen belooft bovendien met één batterijlading 378 mijl (600 km) te halen

Het Chinese bedrijf wil de wagen vanaf 2018 in productie brengen en gaat zo de concurrentie aan met Model 3 van Tesla.

Toyota's rijassistent Yui

Toyota toont op CES een conceptwagen die zelf kan rijden, maar het is vooral de assistent Yui (een Japanse meisjesnaam) die de show steelt. De wagen start door handpalmherkenning en begrijpt de context van bestemmingen. Zo weet Yui op basis van je locatie of eerdere bestemmingen dat je bijvoorbeeld naar Brussels Airport wil als je 'naar de luchthaven' wil.

Intelligente wagens en assistentie alom

Autonome auto's en assistenten voor thuis of in de wagen lijken de algemene trend op CES. Zo gaat Microsoft niet Windows maar wel zijn Cortana assistent naar wagens brengen. Ook Fiat en Google werken samen voor een infotainmentsysteem in de wagen op basis van Android. BMW gaan dan weer een reeks zelfrijdende wagens in Europa en de VS testen dit jaar. Honda doet het iets eenvoudiger maar even geniaal dankzij de Honda Riding Assist, een technologie die je motor autonoom in evenwicht houdt. Zo verlies je minder snel het evenwicht op een stilstaande of trage motor.

Ook thuis krijgen persoonlijke assistenten zoals Amazon's Alexa of Siri concurrentie. Onder meer van Lenovo's slimme speakers en van Mattel's Aristotle, speciaal voor kinderen.

Beesten van laptops

Zowat alle computerfabrikanten tonen op CES nieuwe laptops. Allemaal iets mooier, krachtiger, beter. Acer springt er echter stevig bovenuit met de Predator 21X, een laptop met een prijskaartje van 9999 euro. Voor die prijs krijgt u wel een machine die nauwelijks nog draagbaar is, maar wel elke gamingdesktop in het niets doet verbleken.