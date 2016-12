Europees satellietnavigatiestysteem Galileo start officieel op

Galileo is het Europese civiele en preciezer antwoord op het Amerikaanse gps dat in wezen militair is, het Russische Glonass en het Chinese Beidou.

Er zijn nu reeds achttien kunstmanen van de benodigde 24 in de ruimte, wat voldoende is om op te starten. Ook is de nodige grondinfrastructuur beschikbaar. Tegen 2020 zal Galileo dertig satellieten omvatten (waarbij er zes als reserve fungeren).

In eerste fase zullen de signalen niet steeds beschikbaar zijn, zodat de Europese satellietnavigatie ook beroep zal moeten doen op andere systemen zoals gps.

De Europese Unie is de geldschieter van het grootschalige project, het Europese Ruimtevaartbureau ESA bouwt het systeem uit.

(Belga/WK)