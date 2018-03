Gerucht: Palm brengt dit jaar een smartphone uit

Palm is vooral bekend van haar Personal Digital Assistents (PDA's) die erg populair waren in de jaren 90. PDA's waren de voorganger van de huidige smartphone. Na de lancering van de iPhone kondigde het bedrijf aan dat het de verkoop van PDA's stopzette. Een jaar later presenteerde het bedrijf een smartphone met haar eigen webOS-besturingsssyteem, maar die zet kwam te laat, en het bedrijf werd door HP overgekocht voor 1,2 miljard dollar.

Herrezen

En dat brengt ons bij de huidige staat van de Palm-merknaam. In 2014 verkocht de Amerikaanse techgigant het merk aan het Chinese TCL, de fabrikant van de huidige Alcatel en BlackBerry-telefoons. TCL heeft ondertussen het BlackBerry-merk opnieuw een vonk van leven gegeven met een reeks Android-smartphones, maar rond Palm bleef het stil, tot nu.

Een topman van TCL heeft vorig jaar aan de Nederlandse nieuwssite Android Planet bevestigd dat zijn bedrijf in 2018 plannen heeft voor een herlancering van het Palm-merk. Eind dit jaar zou de eerste nieuwe Palm-smartphone het levenslicht moeten zien. Ondertussen hebben ook bronnen van de nieuwssite Android Police dat nieuws bevestigd.

Oudere doelgroep

Volgens het gerucht heeft TCL alvast een contract gesloten met de Amerikaanse telecomprovider Verizon. De smartphones zelf zullen gericht zijn op een ouder publiek, omdat het merk vooral een hoge piek in populariteit had in de jaren 90. Meer details in verband met de nieuwe smartphones zijn nog niet bekend.

Eerdere herlanceringen van populaire merken hebben bewezen dat nostalgie kan werken. HMD Global ziet bijvoorbeeld dat haar Nokia-telefoons stilaan hun plaats in de smartphonemarkt opeisen. cijfers uit het vierde kwartaal van 2017 tonen dat Nokia met haar 4,2 miljoen verkochte toestellen het beter doet dan een gevestigde fabrikant van Android-telefoons zoals Sony.

TLC's eigen merk, BlackBerry, blijft voorlopig erg niche. Het valt af te wachten of TLC's strategie en de kracht van de merknaam sterk genoeg zullen zijn om Palm met succes leven in te blazen.