LG's webOS-besturingssysteem is nu open-source

WebOS is LG's softwareplatform dat onder meer koelkasten, televisies en andere apparaten een 'intelligentieboost' moet geven. De Koreaanse fabrikant hoopt nu dat meer ontwikkelaars interesse krijgen in het maken van commerciële toepassingen.

Palm en HP

Het is niet de eerste keer dat een versie van de code van webOS online wordt gedeeld. Het vroegere technologiebedrijf Palm ontwikkelde het besturingssysteem in 2009 voor haar mobiele apparaten. Toen HP het bedrijf in 2010 overkocht, verhuisden ook de rechten van webOS mee volgens de deal.

Uiteindelijk plaatste HP al in 2011 een open-source code voor webOS online, en in 2013 kwam het besturingssysteem in handen van de Koreaanse gigant. Vandaag moet de software LG's antwoord zijn op Tizen, Samsungs eigen open-source-platform voor slimme apparaten.

"Volwassen en stabiel"

LG hintte vijf jaar geleden al dat het grotere ambities voor ogen had met webOS. "Toen LG webOS voorstelde voor haar televisie-line-up van 2013, wist het al dat webOS groot potentieel had", zegt I.P. Park, Chief Technology Officer bij LG. "Ondertussen is de software nog verder geëvolueerd, en het besturingssysteem is volwassen en stabiel geworden. Het is klaar om een stap verder te gaan dan tv's."

Het techbedrijf wil nu zakelijke voorstellen omtrent het besturingssysteem gaan bekijken. Ontwikkelaars met commerciële doeleinden kunnen volgens LG rekenen op de nodige technische en logistieke ondersteuning.