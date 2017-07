Glasvezelbreuk brengt operatoren en datacenters in de problemen

De problemen ontstonden maandag kort na de middag nadat een aannemer bij boringswerken op de Leuvensesteenweg in Zaventem een aantal glasvezelkabels doorknipte. Volgens onze informatie ging het om kabels van onder meer Eurofiber, Interoute en Orange. De impact was meteen voelbaar bij netwerkoperatoren, bij datacenters en bij eindklanten van die operatoren en datacenters.

Chris De Laet, verantwoordelijk voor corporate & large accounts bij Eurofiber, bevestigt dat de problemen ondertussen grotendeels opgelost zijn. "Een belangrijke glasvezelkabel van ons was inderdaad doorgeknipt, maar we hadden gelukkig nog een andere buis die niét geimpacteerd was. We hebben dus relatief snel alles kunnen rerouten. De herstellingswerken aan de doorgeknipte kabel hebben wel tot in de nacht geduurd", aldus De Laet.

Het netwerk van Unix Solutions kwam even in de problemen. "Onze dark fibre ring passeerde op dat punt waardoor ons eigen netwerk een klap kreeg. Na enkele seconden was de automatische rerouting wel een feit waardoor we snel weer helemaal online waren. Ons datacenter in Zaventem heeft wel nog tot 23 uur op verminderde capaciteit gedraaid, omdat de link met het CoGent-netwerk uitgevallen was", aldus zaakvoerder Steven Bens.

Belgische ruggengraat

Ook het datacenter van LCL zou gisteren volgens onze informatie geïmpacteerd zijn, al laat de operations manager van LCL ons weten dat die impact toch beperkt bleef. Elke kabel komt redundant binnen in het datacenter in Diegem. Enkele klanten zijn getroffen door de panne, maar dat komt omdat ze zelf niet voor redundante connectiviteit gezorgd hebben, aldus een woordvoerder van LCL. Hostingbedrijf Openminds dat onder meer bij LCL Diegem een dataroom huurt , liet via de eigen statuspagina wel weten dat een verbroken CoGent-link voor extra vertragingen op het netwerk zorgde. CoGent heeft geen eigen kabels in de grond, maar gebruikt die van andere partijen.

"Zaventem is zowat de ruggengraat van het Belgische internet met ongelofelijk veel glasvezelkabels in de grond. Wanneer er daar iets fout loopt is de impact direct heel erg groot op veel datacenters", zegt Steven Bens. "Het is zelfs zo dat sommige aannemers daarom geen graafwerken in die buurt meer willen doen", weet Bens. Volgens Chris De Laet (Eurofiber) had de aannemer wel degelijk de plannen opgevraagd - zoals dat ondertussen verplicht is. Waarom het dan toch fout gelopen is, is niet meteen duidelijk. Mogelijk gaat het om een fout van de aannemer, maar ook een fout in de plannen is niet uit te sluiten.

Voor Frederik Dewulf, managing director van het InterXion-datacenter in Zaventem, bevestigt het incident dat datacenters goed moeten nadenken over waar en hoe ze de verschillende glasvezelkabels van carriers binnenbrengen. "Wij zorgen er altijd voor dat we voor álle operatoren twee verschillende kabels binnenbrengen met volledig gescheiden paden. Dit verklaart waarom wij helemaal géén hinder ondervonden hebben", aldus Dewulf.