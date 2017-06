Laptops mogen dan toch op vluchten naar VS

Het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft nieuwe veiligheidsmaatregelen bepaald die het passagiers mogelijk moeten maken om op vluchten hun laptops bij zich in de cabine te houden. Belangrijkste daarvan is dat vliegvelden en luchtvaartmaatschappijen binnen drie weken, voor alle vluchten naar de Verenigde Staten, de elektronische apparaten groter dan zaktelefoons moeten scannen op explosieven.

De maatregelen gelden op 280 luchthavens in 105 landen. In totaal doen 180 internationale luchtvaartmaatschappijen dagelijks de VS aan met in totaal 2.000 vluchten. Volgens het ministerie voldoet 99 procent van de luchtvaartmaatschappijen aan de voorwaarden.

De ban op laptops kon wereldwijd op grote weerstand rekenen bij zowel passagiers als vliegmaatschappijen. Hij werd eerder ingesteld vanuit enkele Arabisch landen en er was ook even sprake van een ban op laptops tijdens vluchten vanuit Europa. Het nieuwe plan werd dan ook met instemming begroet door de bedrijven.