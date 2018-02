LG moet 700 dollar korting geven op smartphones na rechtspraak in de VS

In de Verenigde Staten heeft de Koreaanse technologiegigant LG een groepsvordering verloren. Verschillende gebruikers van LG-smartphones hadden het bedrijf aangeklaagd, omwille van boot loops. Verschillende toptoestellen die het bedrijf de laatste jaren heeft uitgebracht, vertoonden een probleem waardoor ze oneindig bleven heropstarten. Dat leidde tot gegevensverlies bij gebruikers.

Het probleem met de boot loops deed zich voor bij sommige Amerikaanse gebruikers van LG's G4, V10, V20, Nexus 5X, en G5. Vorige zomer zijn de gedupeerden dan ook naar de rechtbank gestapt met het probleem, en nu heeft die beslist dat LG elke gebruiker 700 dollar korting verschuldigd is op de aankoop van een nieuwe telefoon. Anderzijds kunnen gedupeerden ook kiezen voor een rechtstreekse uitbetaling van 450 dollar door de fabrikant.

Defecte vervangtoestellen

De rechtbank oordeelde dat LG eerder onvoldoende rekening heeft gehouden met klachten van gebruikers. Het Koreaanse bedrijf had in sommige gevallen namelijk geen vervangtoestel aan gebruikers aangeboden, of het verving een defecte smartphone door een toestel met een gelijkaardig probleem.

De schikking is enkel geldig voor gedupeerden in de VS die zich vooraf hebben aangemeld. In de rest van de wereld werd er nog geen rechtszaak begonnen omwille van boot loop-problemen met toestellen van LG.