Tiener ontdekt veiligheidslek Tax-on-web

Ethische hacker Gilles Maes, intussen 20, stelde in juli vorig jaar een fout vast in de beveiliging van MyMinFin.be. Die fout maakt het mogelijk dat hackers de website kunnen manipuleren om gebruikers hun login, paswoord of token afhandig te maken of om een virus naar de pc van gebruikers te sturen.

Maes meldde het probleem naar eigen zeggen op 7 juli vorig jaar via het contactformulier op de website van de FOD Financiën en via een privébericht op Twitter, maar tot drie dagen gelden kwam er geen reactie en bleef de fout bestaan. Daarom besloot hij op 19 februari om het probleem openbaar te maken via Facebook. Ondertussen heeft de FOD Financiën contact opgenomen met Maes. Hij is uitgenodigd om maandag het probleem te komen bespreken.