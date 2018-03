Trump blokkeert overname Qualcomm

De Amerikaanse president Trump heeft een presidentieel bevel uitgevaardigd om de overname te blokkeren. "Er is geloofwaardig bewijs dat me doet geloven dat Broadcom door controle te krijgen over Qualcomm mogelijk actie kan nemen die de nationale veiligheid van de VS kan bedreigen." Klinkt het in het bevel van de president. Het overnamevoorstel moet worden stopgezet klinkt het.

Wat dat bewijs precies is, wordt niet verduidelijkt. Maar het enige tastbare in de zaak lijkt het feit dat Broadcom een Singaporees bedrijf is. Al klopt ook dat niet helemaal.

Avago tot Broadcom

Broadcom begon in Californië als spin-off van HP en het bedrijf heeft nog altijd zijn administratief hoofdkwartier in het Californische San Jose. Maar het bedrijf werd in 2016 overgenomen door Avago Technologies uit Singapore, dat zichzelf nadien omdoopte tot Broadcom. De hoofdzetel zit dus in Singapore, met een co-hoofdkwartier in de VS.

Broadcom was al bezig om zijn hoofdkwartier volledig naar de VS te halen en om politici en regulatoren gunstig te stemmen wordt dat proces door de overname versneld. Maar dat mocht niet baten. Zowel Trump als CFIUS, het Committee on Foreign Investment in the United States, willen de overname blokkeren.

Forbes merkt daarbij op dat het om een vreemde beslissing gaat gezien Singapore een belangrijke economische en militaire partner van de VS is. Bovendien wordt Broadcom grotendeels geleid door Amerikanen of mensen die in de VS zijn opgeleid.

Wie er voorlopig wel bij vaart is concurrent Intel. Die verloor het afgelopen decennium sterk aan Qualcomm omdat die laatste de mobiele markt quasi domineert. Via anonieme bronnen liet het, eveneens Amerikaanse, bedrijf zich pas nog ontvallen dat het zelf een bod om Qualcomm overweegt om te voorkomen dat Broadcom en Qualcomm een te grote concurrent zouden vormen voor Intel.