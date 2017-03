Uber past zijn ontwijkprogramma aan

Greyball, zoals het programma heet blokkeert nummers van mensen die de gebruiksregels van Uber hebben geschonden. Zij krijgen een aparte versie van de Uber-app te zien, waar dan bijvoorbeeld geen beschikbare chauffeurs te vinden zijn. De laatste week kwam Uber onder vuur voor het programma, omdat het ook gebruikt zou worden om overheidscontroleurs te ontwijken in steden waar Uber illegaal is.

Uber bekijkt nu hoe het Greyball programma kan aanpassen, zegt Joe Sullivan, chief security officer van het bedrijf, in een mededeling. "We gaan uitdrukkelijk verbieden dat het programma gebruikt wordt om lokale overheden te ontwijken," schrijft hij, "maar gezien de manier waarop onze systemen zijn gebouwd, kan het wel even duren voor dat in orde is." De taxidienst gebruikt het programma namelijk niet alleen om controleurs te ontwijken, maar ook om chauffeurs te beschermen tegen geweld.

Het nieuws over het ontwijkprogramma komt erg ongelegen voor Uber. Eerder al moest ceo Travis Kalanick door het stof kruipen nadat hij lastig reageerde toen een van zijn eigen chauffeurs klaagde dat hij te weinig werd betaald. Ook heeft het bedrijf te maken met beschuldigingen van seksuele intimidatie en een rechtszaak van Google's Waymo over het vermeend stelen van technologie rond zelfrijdende wagens.