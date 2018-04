VUB krijgt 2,5 miljoen euro voor onderzoek naar legal tech

Hildebrandt bevindt zich al een hele tijd op het snijvlak tussen recht en informatica, de afgelopen jaren deed ze al vanuit Brussel en Nijmegen onderzoek naar de gevolgen van data-gestuurde omgevingen voor de rechtsstaat en democratie.

Nu richt ze haar pijlen meer op de toepassing van zogenaamde 'legal tech', zoals artificiële intelligentie en blockchain in het recht. Denk daarbij dan aan gerechtelijke instellingen en personen die software gebruiken om juridische beslissingen te nemen, te voorspellen of voor te bereiden.

Daarom gaat Hildebrandt de huidige rechtsinfrastructuur, die voornamelijk uit tekst bestaat, vergelijken met data- en code-gestuurd recht. Ze krijgt daarvoor de hulp van vier juristen en filosofen uit Brussel en twee informatici uit Nijmegen. Dat team zal de mogelijke gevolgen van de invoering van een computergestuurd rechtssysteem op gebied van begrijpelijkheid en contesteerbaarheid gaan onderzoeken. De bedoeling is om de voor- en nadelen van beide systemen duidelijk te maken aan juristen en burgers.

Het European Research Council (ERC) is een overkoepelende Europese organisatie die jaarlijks beurzen uitgeeft om grensverleggend onderzoek in Europa te stimuleren. Ieder jaar kunnen onderzoekers van alle Europese universiteiten een beurs aanvragen, waarna de meest veelbelovende onderzoeken gefinancierd worden. Dit jaar kreeg het ERC 2.167 onderzoeksvoorstellen binnen. In totaal werden er 269 beurzen uitgedeeld ter waarde van 653 miljoen euro, waarvan 7 voor Vlaamse onderzoeken.