Zuckerberg geeft 'fouten' toe

Het is de eerste officiële reactie van de topman na het uitbreken van het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf speelde een rol in de verkiezingscampagne van president Donald Trump en zou persoonlijke informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers hebben gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken.

Zuckerberg kondigt een aantal concrete maatregelen aan die het sociaal netwerk zal nemen om gebruikersdata te beschermen. Sheryl Sandberg, chief operating officer van Facebook, volgde de post op met een eigen commentaar.

In de Facebook post heeft de topman het over een 'vertrouwensbreuk' tussen het sociaal netwerk en zijn gebruikers.

'We hebben een verantwoordelijkheid om jullie gegevens te beschermen. En als we daar niet in slagen, dan zijn we het niet waard jullie te dienen', klinkt het.

Ondanks zijn positie aan het hoofd van een van 's werelds grootste bedrijven, geeft Zuckerberg er over het algemeen de voorkeur aan om te communiceren via posts op Facebook en tijdens events, eerder dan via interviews.

Woensdagavond zou Zuckerberg toch een interview willen geven aan CNN.