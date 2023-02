Zoox, dat in 2020 werd ingelijfd door Amazon, heeft een eerste testrit op de openbare weg uitgevoerd met een zelfrijdende auto zonder stuur en pedalen. De testrit verliep tussen twee gebouwen van het bedrijf in het Californische Foster City.

Het voertuig, met plaats voor vier personen, reed met een snelheid van 56 kilometer per uur langs enkele verkeerslichten en nam ook een paar afslagen. De bedoeling is dat er nu werk wordt gemaakt van een pendeldienst voor werknemers. Zoox werkt volop aan de uitrol van een taxidienst met zelfrijdende auto's. Daarvoor gebruikt het omgebouwde Toyota SUV's.

Ook concurrent Cruise, onderdeel van General Motors, werkt aan een zelfrijdende taxi zonder stuur en pedalen. Het bedrijf heeft reeds de toestemming om passagiers in een bepaald gebied in San Francisco rond te rijden, al mag dat voorlopig enkel 's nachts. Cruise gebruikt daarvoor momenteel nog omgebouwde Chevrolet Bolts, die wel nog uitgerust zijn met een stuur en pedalen.

Meerdere incidenten met Cruise-voertuigen zorgden de afgelopen maanden voor opschudding. Op grond hiervan verzet de stad San Francisco zich tegen een aanvraag van Cruise en Google's zusterbedrijf Waymo om de robottaxi-activiteiten uit te breiden.

Het voertuig, met plaats voor vier personen, reed met een snelheid van 56 kilometer per uur langs enkele verkeerslichten en nam ook een paar afslagen. De bedoeling is dat er nu werk wordt gemaakt van een pendeldienst voor werknemers. Zoox werkt volop aan de uitrol van een taxidienst met zelfrijdende auto's. Daarvoor gebruikt het omgebouwde Toyota SUV's.Ook concurrent Cruise, onderdeel van General Motors, werkt aan een zelfrijdende taxi zonder stuur en pedalen. Het bedrijf heeft reeds de toestemming om passagiers in een bepaald gebied in San Francisco rond te rijden, al mag dat voorlopig enkel 's nachts. Cruise gebruikt daarvoor momenteel nog omgebouwde Chevrolet Bolts, die wel nog uitgerust zijn met een stuur en pedalen.Meerdere incidenten met Cruise-voertuigen zorgden de afgelopen maanden voor opschudding. Op grond hiervan verzet de stad San Francisco zich tegen een aanvraag van Cruise en Google's zusterbedrijf Waymo om de robottaxi-activiteiten uit te breiden.