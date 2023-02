Amazon, de grootste webwinkel ter wereld, heeft zijn omzet in het laatste kwartaal van 2022 sterker zien toenemen dan verwacht ondanks de bezorgdheden rond de inflatie en een mogelijke recessie.

In de laatste drie maanden van het jaar steeg de omzet met 9 procent tegenover dezelfde periode in 2021, tot 149,2 miljard dollar (136 miljard euro), meldt de groep donderdag nabeurs.

Economen hadden een fors lagere groei verwacht. Het bedrijfsresultaat daalde door de hogere kosten wel van 3,5 miljard naar 2,7 miljard dollar. De nettowinst bedroeg slechts 278 miljoen dollar, wat vooral het gevolg is van een waardecorrectie van het belang in de noodlijdende elektrischewagenbouwer Rivian.

Beleggers reageerden teleurgesteld op de resultaten. Het aandeel daalde nabeurs met meer dan 6 procent. Zo vallen de prognoses voor de omzet (van 121 tot 126 miljard dollar) en het bedrijfsresultaat (0 tot 4 miljard dollar) tegen. Bovendien groeide cloud-afdeling AWS minder sterk dan verwacht.

