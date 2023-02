In de Benelux loopt de totale schade van een veiligheidsincident per e-mail op tot ruim 1;2 miljoen euro. Het percentage grote bedrijven die zo'n aanval te verwerken kregen ligt hier ook iets hoger dan elders ter wereld.

Volgens netwerkbeveiliger Barracuda Networks kreeg 85 procent van de bedrijven in de Benelux het afgelopen jaar te maken met een succesvolle aanval via e-mail. Ter vergelijking: in de VS ligt dat op 80 procent, in India op 82 procent. In buurlanden Frankrijk en het VK is dat respectievelijk 71 procent en 54 procent.

Het rapport bevroeg 1.350 mensen wereldwijd, werkend in organisaties van 100 tot 2.500 mensen. Voor België namen 59 bedrijven deel, of 150 voor de Benelux.

Wat vooral opvalt is dat zo'n veiligheidsincident gepaard gaat met stevige kosten. In de Benelux noemt men vooral reputatieschade, directe financiële schade en productiviteitsverlies als belangrijkste gevolgen met een prijskaartje. Volgens Barracuda kan dat in totaal 1,2 miljoen euro kosten. Dat is de gemiddelde kost van de duurste aanval. Data News vroeg ook hoeveel de gemiddelde kost van aanvallen in het algemeen waren maar kreeg daar geen antwoord op.

Ransomware

Verder leren we dat van de 150 bevraagden in de Benelux 87 procent het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van een ransomware aanval en dat de kosten van een aanval het afgelopen jaar zijn toegenomen met dertig procent. Tegelijk zegt slechts 14 procent dat ze hebben geïnvesteerd in meer e-mailbeveiliging.

Tot slot zegt een derde van de bevraagden in de Benelux dat hun systemen en data veiliger dan ooit zijn, maar 12 procent geeft aan dat ze zich toch minder veilig voelen. Vooral virussen en malware (37 procent), Phishing of dreigingen van binnenuit (31 procent), spam of zich voordoen als een vendor (beiden 29 procent) worden als grootste dreigingen aanzien.

