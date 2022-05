744 miljoen euro stroomde er vorig jaar door Cegeka. Corona of niet, ook afgelopen jaar zette de Hasseltse multinational een stevige groei neer.

'Ondanks de instabiele situatie in Europa, zijn we er de afgelopen maanden opnieuw in geslaagd om met de hele Cegeka-organisatie een straf parcours af te leggen', zegt André Knaepen. Het afgelopen jaar wist Cegeka zo met 16 procent te groeien ten opzichte van 2022. De operationele winst stijgt met meer dan twintig procent tot 66,4 miljoen. Daarmee klinkt het bij Cegeka... zoals de afgelopen jaren, want ook de vorige zeventien jaren kon het bedrijf groeien.

Het afgelopen jaar nam het bedrijf onder meer een meerderheidsparticipatie in Smartschool. De overname van het Nederlandse SecurIT zorgde dan weer voor een versterking van de securityactiviteiten, iets waar het bedrijf nog meer rond wil doen. 'Daarom hebben we de uitgesproken ambitie om dit jaar uit te groeien tot een top 3-speler op vlak van Cyber Security in de Benelux', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka.

Algemeen wil het bedrijf inzetten op drie domeinen 5G, AI en hybrid cloud. Rond 5G kondigde het vorig jaar samen met dochter Citymesh aan dat er ambities zijn om een volwaardige vierde operator te worden, intussen is er de sponsordeal met KRC Genk, dat voortaan in de Cegeka Arena voetbalt. Dat stadion wordt ook een 5G proeftuin voor het bedrijf.

CO2-neutraal

Verder laat Cegeka ook haar ambities op CSR-vlak kennen. Zo wil het tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Vanaf juli volgend jaar voorziet het bedrijf geen nieuwe wagens meer met fossiele brandstof, al wordt er ook gekeken naar de kernactiviteiten, zoals de datacenterdiensten. Tegelijk wil het tegen 2026 dertig procent vrouwen in haar leadership team en moet tegen 2030 dertig procent van het bedrijf vrouw zijn.

Dertig jaar Cegeka

Cegeka bestaat dit jaar dertig jaar. Wat begon als een mangement buy-out van de Kempische Steenkoolmijnen is vandaag een bedrijf met 5.500 medewerkers en 2.500 klanten met dochterbedrijven in 11 landen. Dat straalt ook af op de prijzenkast van het bedrijf. Twee jaar geleden nog werd oprichter en voorzitter André Knaepen ICT Personality of the Year. Dit jaar werd Kristel Demotte, VP Data Solutions bij Cegeka, ICT Woman of the Year.

'Ondanks de instabiele situatie in Europa, zijn we er de afgelopen maanden opnieuw in geslaagd om met de hele Cegeka-organisatie een straf parcours af te leggen', zegt André Knaepen. Het afgelopen jaar wist Cegeka zo met 16 procent te groeien ten opzichte van 2022. De operationele winst stijgt met meer dan twintig procent tot 66,4 miljoen. Daarmee klinkt het bij Cegeka... zoals de afgelopen jaren, want ook de vorige zeventien jaren kon het bedrijf groeien.Het afgelopen jaar nam het bedrijf onder meer een meerderheidsparticipatie in Smartschool. De overname van het Nederlandse SecurIT zorgde dan weer voor een versterking van de securityactiviteiten, iets waar het bedrijf nog meer rond wil doen. 'Daarom hebben we de uitgesproken ambitie om dit jaar uit te groeien tot een top 3-speler op vlak van Cyber Security in de Benelux', zegt Stijn Bijnens, CEO van Cegeka. Algemeen wil het bedrijf inzetten op drie domeinen 5G, AI en hybrid cloud. Rond 5G kondigde het vorig jaar samen met dochter Citymesh aan dat er ambities zijn om een volwaardige vierde operator te worden, intussen is er de sponsordeal met KRC Genk, dat voortaan in de Cegeka Arena voetbalt. Dat stadion wordt ook een 5G proeftuin voor het bedrijf.Verder laat Cegeka ook haar ambities op CSR-vlak kennen. Zo wil het tegen 2030 volledig CO2-neutraal zijn. Vanaf juli volgend jaar voorziet het bedrijf geen nieuwe wagens meer met fossiele brandstof, al wordt er ook gekeken naar de kernactiviteiten, zoals de datacenterdiensten. Tegelijk wil het tegen 2026 dertig procent vrouwen in haar leadership team en moet tegen 2030 dertig procent van het bedrijf vrouw zijn.Cegeka bestaat dit jaar dertig jaar. Wat begon als een mangement buy-out van de Kempische Steenkoolmijnen is vandaag een bedrijf met 5.500 medewerkers en 2.500 klanten met dochterbedrijven in 11 landen. Dat straalt ook af op de prijzenkast van het bedrijf. Twee jaar geleden nog werd oprichter en voorzitter André Knaepen ICT Personality of the Year. Dit jaar werd Kristel Demotte, VP Data Solutions bij Cegeka, ICT Woman of the Year.