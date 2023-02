Een maand nadat Citymesh een dochterbedrijf voor tijdelijke netwerken opricht, doet die dochter meteen een eerste overname.

TymNet was aanvankelijk een concurrent voor Citymesh waar het gaandeweg mee samenwerkte. Nu komt het tot een overname. Tymnet is actief in de evenementensector met heel wat operationele ervaring en enkele grote namen in de klantenlijst, zoals de producties van Rammstein, Ed Sheeran en Memorial Van Damme.

'Wij hebben de kennis van Private LTE, gesloten netwerken, hardware en connectiviteit, TymNet kan daar een groot netwerk en heel wat operationele ervaring aan toevoegen,' zegt Carlo Waelens, general manager van Citymesh Flex. 'Eerder werkten we al succesvol samen, op onder andere Rammstein in Oostende, maar naar structuur toe bleven we eigenlijk concurrenten. Daar komt nu verandering in, een logische overname, om samen onze marktpositie verder te verstevigen.'

De overname geeft Citymesh nu ook een bureau en magazijn in Leuven, wat voor het bedrijf uit Oostkamp handig is voor klanten die in de rest van België zitten. Maar het bedrijf kijkt ook actief naar het buitenland om actief te zijn met tijdelijke netwerken.

