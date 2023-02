Met een piek van maar liefst 7,1 miljoen verzoeken per seconde zag Cloudflare afgelopen weekend de grootste denial of service-aanval ooit op haar netwerk. De aanval was gericht op verschillende doelwitten.

Cloudflare is een dienst die websites of internetdiensten beschermt tegen ongewenst verkeer zoals een DDoS-aanval. Op haar blog schrijft het bedrijf dat het afgelopen weekend aanvallen zag van 50-70 miljoen RPS (requests per second of verzoeken per seconde). De piek lag op 7,1 miljoen RPS.

Volgens Cloudflare is dat een nieuw record. Het vorige record dateerde van juni 2022 en lag op 46 miljoen RPS, 35 procent lager dan wat er afgelopen weekend passeerde.

DDoS staat voor distributed denial of service en is een brute manier om websites of diensten onderuit te krijgen. De opzet bestaat erin om zo veel mogelijk toestellen naar een bepaalde site of dienst te laten gaan, waardoor die het verkeer niet meer kan verwerken en de dienst onderuit gaat. Zulke aanvallen zijn vaak niet met de bedoeling om ergens binnen te geraken, maar het maakt de dienst vaak wel onbruikbaar wat in sommige gevallen voor schade of inkomensverlies kan zorgen.

30.000 IP-adressen

Cloudflare zegt dat de aanvallen afkomstig waren van zo'n dertigduizend verschillende IP-adressen, komende van verschillende providers, en dat het met die providers samenwerkt om het botnet verantwoordelijk voor de aanval in te perken.

Er waren volgens Cloudflare verschillende doelwiten, onder meer een gaming provider, cryptocurrency bedrijven, hostingproviders en cloud hosting platforms kregen de grootschalige aanval te verwerken. Er zou geen link zijn met populaire events zoals de Super Bowl in de VS, of de Killnet DDoS-campagne die recent werd gevoerd.

Cloudflare is een dienst die websites of internetdiensten beschermt tegen ongewenst verkeer zoals een DDoS-aanval. Op haar blog schrijft het bedrijf dat het afgelopen weekend aanvallen zag van 50-70 miljoen RPS (requests per second of verzoeken per seconde). De piek lag op 7,1 miljoen RPS.Volgens Cloudflare is dat een nieuw record. Het vorige record dateerde van juni 2022 en lag op 46 miljoen RPS, 35 procent lager dan wat er afgelopen weekend passeerde.DDoS staat voor distributed denial of service en is een brute manier om websites of diensten onderuit te krijgen. De opzet bestaat erin om zo veel mogelijk toestellen naar een bepaalde site of dienst te laten gaan, waardoor die het verkeer niet meer kan verwerken en de dienst onderuit gaat. Zulke aanvallen zijn vaak niet met de bedoeling om ergens binnen te geraken, maar het maakt de dienst vaak wel onbruikbaar wat in sommige gevallen voor schade of inkomensverlies kan zorgen.Cloudflare zegt dat de aanvallen afkomstig waren van zo'n dertigduizend verschillende IP-adressen, komende van verschillende providers, en dat het met die providers samenwerkt om het botnet verantwoordelijk voor de aanval in te perken.Er waren volgens Cloudflare verschillende doelwiten, onder meer een gaming provider, cryptocurrency bedrijven, hostingproviders en cloud hosting platforms kregen de grootschalige aanval te verwerken. Er zou geen link zijn met populaire events zoals de Super Bowl in de VS, of de Killnet DDoS-campagne die recent werd gevoerd.