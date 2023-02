De Amerikaanse computermaker Dell Technologies gaat 6.650 banen schrappen, meldt het financiële persbureau Bloomberg. Het banenverlies komt overeen met vijf procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Het bedrijf lijdt onder de dalende vraag naar computers. In een nota van topman Jeff Clarke klinkt het dat de marktomstandigheden blijven achteruit gaan en de toekomst onzeker is. Maatregelen zoals een aanwervingsstop volstaan niet meer.

Dell is het zoveelste technologiebedrijf dat snoeit in het aantal banen. Concurrenten van Dell zoals HP en IBM kondigden eerder ook al aan duizenden werknemers de laan uit te sturen.

De coronapandemie zorgde voor een piek in de verkoop van pc's. Maar sindsdien gaat de vraag naar computers in dalende lijn. Dell Technologies haalt meer dan de helft van zijn omzet uit pc's.

