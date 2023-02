Na het samengaan met orderBilly eind vorig jaar, zet Dorst Technologies Group haar uitbreiding in België verder met het Brusselse MobileMenu.

Dorst focust zich op digitale bestellingen in de horeca, doorgaans met een QR-code om rechtstreeks te bestellen en betalen en consolideert nu met het Brusselse MobileMenu van Raf Peeters. Dat betekent ook een grotere afzetmarkt want MobileMenu is onder meer ook in foodhalls en multi-channel locaties aanwezig.

Dorst werd opgericht door Maxim Sergeant en kijkt al een tijdje naar overnames en consolidaties in haar sector. In oktober ging het samen met OrderBilly van David Maertens. Nu komt er een Brusselse speler bij. De bedoeling is dat MobileMenu voortaan onder de naam orderBilly verdergaat.

De ambitie is om samen verder te groeien in België en Nederland, waarbij het bedrijf ook interesse merkt vanuit de Balkan en Zuid-Europa. Maar er wordt ook nagedacht over verbreding. Dorst Techology Group denkt na om bijvoorbeeld nauwer samen te werken met merken rond marketing, maar ook over het in kaart brengen van trends in consumentengedrag, of bijvoorbeeld de prijs van een glas bier om zo breder te gaan dan puur bestellingen.

Dorst focust zich op digitale bestellingen in de horeca, doorgaans met een QR-code om rechtstreeks te bestellen en betalen en consolideert nu met het Brusselse MobileMenu van Raf Peeters. Dat betekent ook een grotere afzetmarkt want MobileMenu is onder meer ook in foodhalls en multi-channel locaties aanwezig.Dorst werd opgericht door Maxim Sergeant en kijkt al een tijdje naar overnames en consolidaties in haar sector. In oktober ging het samen met OrderBilly van David Maertens. Nu komt er een Brusselse speler bij. De bedoeling is dat MobileMenu voortaan onder de naam orderBilly verdergaat.De ambitie is om samen verder te groeien in België en Nederland, waarbij het bedrijf ook interesse merkt vanuit de Balkan en Zuid-Europa. Maar er wordt ook nagedacht over verbreding. Dorst Techology Group denkt na om bijvoorbeeld nauwer samen te werken met merken rond marketing, maar ook over het in kaart brengen van trends in consumentengedrag, of bijvoorbeeld de prijs van een glas bier om zo breder te gaan dan puur bestellingen.