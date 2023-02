Google is begonnen met de uitrol van zijn eerder aangekondigde Immersive View-functie voor de kaarten-app Maps. Via artificiële intelligentie biedt het snufje een verbeterd 3D-zicht op (bepaalde) steden, gebouwen en zelfs interieurs. De functie lijkt vooral nuttig voor toeristen.

Immersive View wordt in een eerste fase uitgerold voor vijf wereldsteden: Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio. In de komende maanden zal Google de functie uitbreiden naar meer steden, waaronder Amsterdam, Dublin, Firenze en Venetië. Belgische plaatsen werden niet vernoemd tijdens de voorstelling in Parijs.

Rijksmuseum

Google wil met Immersive View een nieuwe manier aanbieden om een plaats te verkennen en de Maps-gebruiker het gevoel geven er 'echt' te zijn. De internetreus combineert daarvoor zijn vele Street View-foto's en luchtbeelden met behulp van artificiële intelligentie tot een 3D-model.

Op de 3D-beelden legt Google een nieuwe laag met informatie over het weer, verkeer en ook de drukte ter plaatse. Tijdens de presentatie gaf het bedrijf het voorbeeld van een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De Maps-gebruiker kan met de smartphone vooraf al een kijkje nemen rond het gebouw en zien waar bijvoorbeeld de ingangen zijn - iets wat met de Kaarten-app van Apple overigens al langer kan.

Innovatiever bij Google is de mogelijkheid om af te dalen tot straatniveau om vervolgens binnen te kijken in restaurants in de buurt (en direct te zien hoe druk het er is). Nog vernieuwend is dat je een locatie op meerdere tijdstippen van een dag kan bekijken, dus bijvoorbeeld ook in het donker, én een fraaie preview krijgt van de weersomstandigheden op dat moment.

Terug van weggeweest: Live View

Google belooft ook een uitbreiding van de Augmented Reality-functie Live View. Met die toepassing in Maps vinden gebruikers informatie door op straat de telefoon omhoog te houden en te richten op gebouwen of dingen. Die toepassing is al beschikbaar op een aantal plaatsen, maar tegelijk verre van nieuw: een vergelijkbare feature zat ruim tien jaar (!) geleden al standaard op de ter ziele gegane Lumia-smartphones van Nokia, die het Windows Phone-besturingssysteem draaiden.

Ook indoor zal Live View op meer plaatsen beschikbaar worden, belooft Google. 'Augmented Reality kan bijzonder nuttig zijn als je op lastige plaatsen navigeert, zoals een onbekende luchthaven', klinkt het. In de komende maanden wordt de functie beschikbaar gemaakt in meer dan duizend nieuwe luchthavens, treinstations en shoppingcentra in verschillende steden.

Immersive View wordt in een eerste fase uitgerold voor vijf wereldsteden: Londen, Los Angeles, New York, San Francisco en Tokio. In de komende maanden zal Google de functie uitbreiden naar meer steden, waaronder Amsterdam, Dublin, Firenze en Venetië. Belgische plaatsen werden niet vernoemd tijdens de voorstelling in Parijs.Google wil met Immersive View een nieuwe manier aanbieden om een plaats te verkennen en de Maps-gebruiker het gevoel geven er 'echt' te zijn. De internetreus combineert daarvoor zijn vele Street View-foto's en luchtbeelden met behulp van artificiële intelligentie tot een 3D-model.Op de 3D-beelden legt Google een nieuwe laag met informatie over het weer, verkeer en ook de drukte ter plaatse. Tijdens de presentatie gaf het bedrijf het voorbeeld van een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. De Maps-gebruiker kan met de smartphone vooraf al een kijkje nemen rond het gebouw en zien waar bijvoorbeeld de ingangen zijn - iets wat met de Kaarten-app van Apple overigens al langer kan.Innovatiever bij Google is de mogelijkheid om af te dalen tot straatniveau om vervolgens binnen te kijken in restaurants in de buurt (en direct te zien hoe druk het er is). Nog vernieuwend is dat je een locatie op meerdere tijdstippen van een dag kan bekijken, dus bijvoorbeeld ook in het donker, én een fraaie preview krijgt van de weersomstandigheden op dat moment.Google belooft ook een uitbreiding van de Augmented Reality-functie Live View. Met die toepassing in Maps vinden gebruikers informatie door op straat de telefoon omhoog te houden en te richten op gebouwen of dingen. Die toepassing is al beschikbaar op een aantal plaatsen, maar tegelijk verre van nieuw: een vergelijkbare feature zat ruim tien jaar (!) geleden al standaard op de ter ziele gegane Lumia-smartphones van Nokia, die het Windows Phone-besturingssysteem draaiden.Ook indoor zal Live View op meer plaatsen beschikbaar worden, belooft Google. 'Augmented Reality kan bijzonder nuttig zijn als je op lastige plaatsen navigeert, zoals een onbekende luchthaven', klinkt het. In de komende maanden wordt de functie beschikbaar gemaakt in meer dan duizend nieuwe luchthavens, treinstations en shoppingcentra in verschillende steden.