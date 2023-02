Chromium-ontwikkelaars van Google sleutelen aan een webbrowser voor iOS die niet voldoet aan de strenge regels die Apple aan browsers stelt. Voorlopig lijkt het puur om een experiment te gaan, want Apple zou de applicatie nooit toelaten in de App Store.

Volgens website The Register maakt de browser in kwestie gebruik van Googles Blink-engine. Die is niet toegestaan in de App Store: daar laat Apple uitsluitend het gebruik van zijn eigen WebKit-engine toe. Ook Chrome van Google en Microsoft Edge voor iOS en iPadOS werken noodgedwongen op basis van Apples WebKit, terwijl de Mac-versies wel gewoon op Chromium gebaseerd (mogen) zijn.

Prototype

Google is zich er terdege van bewust dat een dergelijke browser nooit tot in de App Store zal geraken. De techreus stelt dan ook dat het vooral om een 'experimenteel prototype' gaat, dat bedoeld is om meer inzicht te krijgen in de prestaties op iOS- en iPadOS-toestellen. 'We zullen blijven voldoen aan het beleid van Apple, en de browser zal dan ook niet beschikbaar zijn voor het grote publiek', klinkt het.

In de toekomst zou dat echter zomaar kunnen veranderen. Het monopolie van Apples WebKit binnen de App Store stuit op steeds meer tegenstand bij verschillende mededingingsautoriteiten, en in de Verenigde Staten werkt de regering-Biden aan nieuwe wetgeving die moet voorkomen dat bedrijven als Apple alternatieve browser-engines kunnen blijven boycotten op hun platform. In Europa moet de Digital Markets Act vanaf volgend jaar voor een gelijkaardige aanpak gaan zorgen.

