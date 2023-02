Kwarts, dat in 2016 werd opgericht, wordt overgenomen door het Deense DLI Market Intelligence. Het bedrijf ziet de overname als de beste manier om verder te groeien.

Kwarts legt zich toe op AI algoritmes en biedt een customer data platform voor de sector van life sciences. Het bedrijf kreeg de afgelopen jaren onder meer investeringen van Volta Ventures, BlueHealth Innovation Fund, imec.istart en private investeerders. Ook VLAIO en EIT Health gaven steun aan het bedrijf. In 2021 maakte het bedrijf de omslag van consultancy naar een productgedreven bedrijf.

Later dit kwartaal komt het bedrijf in handen van DLI Market Intelligence, kortweg DLIMI. Bart Van Proeyen, oprichter en CEO van Kwarts, legt uit die overname er komt als beste optie om verder te groeien.

'Binnen het bestuur hebben we diverse groeiscenario's naast elkaar gelegd en hebben we met een kritische bril geëvalueerd hoe we ons dataplatform de beste groeikansen konden geven. De conclusie was dat een standalone commercialisatie zeer uitdagend zou zijn binnen de internationale context. Het verder uitbouwen van een eigen verkoopkanaal en dienstverlening zou ons ook onvoldoende onderscheiden ten opzichte van andere spelers.'

Zo werd er gekeken naar een strategische partner, waarbij DLIMI naar boven kwam. De verdere gesprekken zijn zo uitgemond in een verkoop. 'Je moet ambitieus, maar ten gepaste tijde ook pragmatisch zijn: om digitale transformatie te realiseren in een groeiend ecosysteem, moet je met de juiste ingrediënten kunnen koken.' Aldus Van Proeyen.

