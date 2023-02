De Hasseltse IT-serviceprovider ACA Group heeft met Jan Vermeulen en Breght Evens twee nieuwe directieleden aangesteld.

Vermeulen komt over van Capgemini, waar hij de voorbije acht jaar de Custom Software Development-afdeling leidde. Bij ACA Group komt hij aan het hoofd te staan van de business unit die zich toelegt op IT-oplossingen op maat met expertises in Java, .NET, Python en ook Low Code.

Breght Evens was countrymanager Vaimo Benelux en Frankrijk. Hij vervoegt de ACA Group met een brede kennis van het e-commercelandschap en digitale strategieën. Evens zal de business unit leiden die zich toelegt op digital experience-platformen en e-commerce.

ACA Group beleefde in 2022 een druk jaar met de overname van Flow Pilots en de uitbreiding met nieuwe kantoren in Antwerpen en Leuven. Het personeelsbestand groeide met ruim een kwart naar 255 medewerkers.

