Oekraïne mag geen gebruik meer maken van de Starlink-satellieten van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, voor militair gebruik. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Kiev zou de technologie ook gebruiken voor het controleren van drones.

Oekraïne kreeg in de eerste weken van de oorlog duizenden schotels die in verbinding staan met Starlink-satellieten, waardoor mensen verbonden konden blijven met het internet. Rusland ging namelijk snel over tot het blokkeren van de lokale internetdiensten en sociale media. Naar verluidt zou de technologie echter ook gebruikt worden om Russische doelwitten te raken, en dat staat haaks op het beleid van SpaceX. Voorzitter van SpaceX Gwynne Shotwell verklaarde gisteren tijdens een event in Washington DC dat de Starlink-technologie 'nooit bedoeld was om als wapen te worden ingezet'. Ze benadrukte ook dat het materiaal werd voorzien voor humanitair gebruik. Op zich mag het leger de technologie wel gebruiken, maar 'niet voor offensieve doeleinden'. Shotwell gaf ook aan dat het bedrijf stappen heeft gezet om het gebruik van de technologie door het leger voor offensieve doeleinde te 'beperken', zonder meer uitleg te geven. Een raadgever van president Volodimir Zelenski verklaarde dat SpaceX moet kiezen aan welke 'kant' het staat. Ze kunnen het 'Oekraïense recht op vrijheid' ondersteunen of kiezen voor het Russische 'recht' om te doden en gebieden in te nemen', schreef hij op Twitter.