In Antwerpen is woensdag een man opgepakt die ervan verdacht wordt gisterochtend een dreigmail te hebben gestuurd naar telecombedrijf Telenet. Dat zegt de lokale politie van de zone Rivierenland.

De man zou hebben gedreigd met een gewapende aanval op het Telenet-hoofdkantoor in Mechelen. Het telecombedrijf verwittigde na het ontvangen van de dreigmail meteen de politie, die een onderzoek startte.

'Op basis van een eerste analyse van de dreiging bleek een ontruiming van het gebouw van Telenet niet nodig', aldus Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland aan. Wel zijn we aanwezig om het gebouw te beveiligen. Het onderzoek bracht al snel een man uit Antwerpen in beeld. Onze Antwerpse collega's hebben de verdachte opgepakt voor verhoor.'

