Meta heeft Community Chats gelanceerd, een nieuwe feature voor Facebook-groepen om in realtime gesprekken te voeren met andere groepsleden door middel van chat, video en audio. De Community Chats worden gefaseerd uitgerold.

Community Chats moeten het makkelijker maken om met een subgroep binnen de Facebook-pagina dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan. Beheerders kunnen via de functie een gesprek starten en live reacties ontvangen in plaats van te moeten wachten tot mensen commentaar geven op een bericht.

Verschillende opties

'Mensen kunnen Community Chats gebruiken om chats in categorieën in te delen, zodat groepsleden eenvoudig relevante thema's herkennen', aldus Meta. Als voorbeeld noemt het socialemediabedrijf scholen en docenten die per vak kanalen kunnen aanmaken voor studiegroepen voor de eindexamens. Deelnemers kunnen dan per video of audio inschakelen voor live studiebegeleiding.

Er zijn diverse opties beschikbaar. Denk aan chats voor groepsleden rondom een specifiek thema, event-chats voor uitjes of bijeenkomsten, en chats voor administrators om grote updates aan te kondigen. Tot slot zijn er audiokanalen voor maximaal dertig groepsleden om live commentaar te delen of realtime ondersteuning te ontvangen

