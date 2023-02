Elon Musk,eigenaar van Twitter, zegt dat eind 2023 een 'goede timing' zal zijn om een nieuwe topman voor het bedrijf te vinden.

Musk geeft aan dat de organisatie van Twitter stabieler en financieel gezond moet zijn, met een duidelijke product road map. Dat zei hij op een vraag die hij kreeg op de World Government Summit in Dubai, aldus Reuters.

Musk nam Twitter afgelopen najaar over en werd daarmee meteen ook CEO van het bedrijf. Vrijwel meteen werd meer dan de helft van het personeel ontslagen in een poging om kosten te drukken. Twitter is nooit echt winstgevend geweest. Maar eind vorig jaar gaf Musk al aan dat hij op termijn iemand anders aan het hoofd wil zetten. 'Zodra ik iemand kan vinden die idioot genoeg is om de job aan te nemen', zei hij toen op Twitter.

Met Musk aan het hoofd van Twitter is het bedrijf onder meer begonnen met de betalende variant Twitter Blue. Maar het bedrijf past ook regelmatig instellingen aan tot ongenoegen van gebruikers. Tegelijk laat hij accounts die omwille van haatspraak of andere overtredingen weer toe, wat dan weer maakt dat heel wat adverteerders hebben afgehaakt.

Musk geeft aan dat de organisatie van Twitter stabieler en financieel gezond moet zijn, met een duidelijke product road map. Dat zei hij op een vraag die hij kreeg op de World Government Summit in Dubai, aldus Reuters.Musk nam Twitter afgelopen najaar over en werd daarmee meteen ook CEO van het bedrijf. Vrijwel meteen werd meer dan de helft van het personeel ontslagen in een poging om kosten te drukken. Twitter is nooit echt winstgevend geweest. Maar eind vorig jaar gaf Musk al aan dat hij op termijn iemand anders aan het hoofd wil zetten. 'Zodra ik iemand kan vinden die idioot genoeg is om de job aan te nemen', zei hij toen op Twitter.Met Musk aan het hoofd van Twitter is het bedrijf onder meer begonnen met de betalende variant Twitter Blue. Maar het bedrijf past ook regelmatig instellingen aan tot ongenoegen van gebruikers. Tegelijk laat hij accounts die omwille van haatspraak of andere overtredingen weer toe, wat dan weer maakt dat heel wat adverteerders hebben afgehaakt.