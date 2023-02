Chipspecialist ASMI gaat de komende jaren 100 miljoen dollar investeren in zijn productie- en innovatiecentrum in het Zuid-Koreaanse Dongtan. Het bedrijf uit het Nederlandse Almere tekende daarvoor een overeenkomst met het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel, Industrie en Energie.

ASM International (ASMI) is Europa's op een na grootste fabrikant van chipproductietechnologie. Het eveneens Nederlandse ASML is de grootste. Zuid-Korea is een belangrijke locatie voor ASMI, waar enkele van de meest geavanceerde toepassingen op het gebied van chips worden ontwikkeld. Het bedrijf is sinds 1989 actief in het land en richtte in 1995 ASM Korea Limited op. Sindsdien is Zuid-Korea uitgegroeid tot een van ASMI's voornaamste ontwikkelings- en productielocaties met meer dan 450 werknemers.

Snelle groei

'Voor de chipsector wordt tot het einde van het decennium een snelle groei verwacht, waar ASMI in zal blijven investeren', zei topman Benjamin Loh. De uitbreiding van de fabriek in Dongtan is ook nodig om meer ruimte te creëren voor het snel groeiende aantal werknemers van het bedrijf in Zuid-Korea, en weerspiegelt de toenemende omzetbijdrage van de Zuid-Koreaanse markt die de komende jaren wordt verwacht.

Volgens Lee Chang-yang, de Zuid-Koreaanse minister van Handel, Industrie en Energie, zal de voorgenomen investering door ASMI een grote bijdrage leveren aan de toenemende hightech-ontwikkeling in het land, het veiligstellen van een stabiele toeleveringsketen voor halfgeleiders en het vergroten van de export.

