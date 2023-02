Twitter heeft nog eens een ontslagronde doorgevoerd. Drie maanden nadat baas Elon Musk publiek maakte dat het nu wel gedaan was met ontslagen, verliest een tiende van het personeel zijn of haar baan.

Deze keer gaat het voornamelijk om mensen die in de technische teams werkten, zo schrijft The New York Times. Die krant meldt ook dat het om een tweehonderdtal mensen gaat, waaronder Esther Crawford, die de leiding had over het productieteam dat het 'blauwe vinkje' voor geverifieerde accounts moest aanpassen. Zij stond laatst ook aan het hoofd van het team dat Twitter Payments moest klaarstomen, de betaaldienst van het platform. Dat team is gekrompen van dertig tot een achttal medewerkers, waardoor de vraag rijst of de dienst er nog wel komt.

Elon Musk heeft, sinds hij vorig jaar Twitter kocht voor 44 miljard dollar, een aantal ontslagrondes doorgevoerd. De grootste daarvan kwam in november, toen hij 3.700 mensen de laan uitstuurde om kosten te besparen. Na deze nieuwe ronde zouden er nog minder dan tweeduizend mensen voor Twitter werken.

