Dat OnePlus later vandaag zijn nieuwste flagship-smartphone onthult, dat was al langer geweten. Vanaf 16 uur vind je op onze site een uitgebreide review van de 11 5G. De fabrikant had echter nog een verrassing in petto. In een teaser-filmpje zien we een glimp van de OnePlus Pad - de eerste tablet van OnePlus. Ook die ziet deze dinsdag het levenslicht.

Veel wijzer worden we van die teaser overigens nog niet. We zien een groene tablet, hetzelfde Eternal Green van de 11 5G, met een tamelijk grote camera op de achterzijde. Het toestel laat zich ook bedienen met een stilus, maar het is niet duidelijk of OnePlus die standaard meelevert.

Ook is er, waarschijnlijk optioneel, een magnetisch toetsenbord beschikbaar voor de OnePlus Pad. De prijs en andere details zijn nog niet bekendgemaakt. De lancering van de nieuwe toestellen is vanaf 15 uur live te volgen via dit YouTube-kanaal.

Veel wijzer worden we van die teaser overigens nog niet. We zien een groene tablet, hetzelfde Eternal Green van de 11 5G, met een tamelijk grote camera op de achterzijde. Het toestel laat zich ook bedienen met een stilus, maar het is niet duidelijk of OnePlus die standaard meelevert.Ook is er, waarschijnlijk optioneel, een magnetisch toetsenbord beschikbaar voor de OnePlus Pad. De prijs en andere details zijn nog niet bekendgemaakt. De lancering van de nieuwe toestellen is vanaf 15 uur live te volgen via dit YouTube-kanaal.