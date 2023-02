Zowel bij GitHub als concurrent GitLab worden mensen op straat gezet. GitHub wil het in de toekomst zelfs zonder kantoren doen.

GitLab wil 7 procent van haar personeelsbestand schrappen. Een exact cijfer geeft het bedrijf niet, maar volgens CNBC gaat het om ongeveer 130 mensen. Techcrunch houdt het op 114 mensen, gebaseerd op beursdocumenten die spreken van 1.630 werknemers in totaal.

Tegelijk komt ook GitHub, intussen een dochter van Microsoft met ontslagplannen. Hier moet tien procent van de mensen opstappen in de loop van dit jaar. Ook hier wordt geen exact getal genoemd, maar Microsoft-blogger Paul Thurrott spreekt van een totaal personeelsbestand van drieduizend mensen, wat zich vertaalt naar 300 ontslagen.

GitHub heeft momenteel kantoren in San Francisco en Amsterdam, die sluiten op termijn waardoor het personeel volledig van op afstand zal werken.

De ontslagrondes komen niet onverwacht, in de hele techsector worden de afgelopen maanden en in het bijzonder de laatste weken bijzonder veel ontslagen aangekondigd. Vrijwel allemaal wijzen ze naar de slechte economische situatie.

