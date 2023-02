PayPal werkt aan een eigen virtuele munt, maar stopt daar momenteel voorlopig mee nu een partner van het bedrijf wordt onderzocht door de autoriteiten.

PayPal ondersteunt (enkel in de VS) een aantal cryptomunten voor betalingen, maar het bedrijf werkt ook aan een eigen stablecoin. Dat is een virtuele munt waarvan de waarde rechtstreeks gekoppeld is aan de koers van een echte munt, zoals de dollar.

Maar die plannen worden nu gepauzeerd zeggen bronnen aan het persagentschap Bloomberg. Deels omdat de wetgeving rond cryptomunten strikter wordt, maar ook omdat een partner waarmee PayPal het project op poten zet, Paxos, wordt onderzocht door het New York State Department of Financial Services.

PayPal zegt in een verklaring aan Bloomberg dat het inderdaad werkt aan een stablecoin. 'Als en wanneer we daarmee verder gaan, zal dat in nauwe samenwerking met regulatoren zijn,' klinkt het.

