Proximus heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar gepresteerd zoals verwacht. De telecomoperator wist zijn omzet tegenover een jaar eerder met 8,1 procent op te krikken tot 1,56 miljard euro, de ebitda-winst bedroeg 415 miljoen euro of 1,4 procent meer.

Het bedrijf, dat voor de helft in handen is van de Belgische overheid, scoort zo volgens de verwachtingen van analisten. Voor dit jaar verwacht Proximus dat de ebitda (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met ongeveer 3 procent zal dalen. CEO Guillaume Boutin wijst daarbij op 'aanzienlijke tegenwind van looninflatie en energiekosten'.

In het laatste kwartaal wist Proximus zijn klantenbestand uit te breiden met 43.000 extra mobiele postpaidkaarten en 9.000 internetabonnementen. Het aantal klanten met een fiberabonnement, op het nieuwe glasvezelnetwerk, nam toe met 31.000 tot 252.000. Dat is een vijfde van de aansluitbare adressen. Proximus verloor wel 9.000 tv-klanten en 53.000 vaste telefoonlijnen.

