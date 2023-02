De winnaressen zijn gekend, maar de alle genomineerden waren ijzersterke kandidates en verdienen onze aandacht: een keuze maken was ook dit jaar niet evident.

De inzendingen en nominaties voor Young ICT Lady of the Year en ICT Woman of the Year beperken tot respectievelijk tien en vijf was geen sinecure voor de redactie en de jury. Die lijsten vervolgens via publieke stemming laten herleiden tot vijf finalistes voor Young ICT Lady en drie kanshebbers op de titel van ICT Woman of the Year was dat evenmin.

Namens de jury danken we ook alle finalistes voor hun puike presentaties. Het viel de jury trouwens op hoe het thema steeds verder opschuift naar diversiteit in de brede zin van het woord. "Het probleem is breder dan alleen maar een tekort aan vrouwen. De ICT-sector oogt te weinig divers", hoorden we enkele keren in soortgelijke verwoordingen. Hebt u toch iets uit het selectieproces gemist? Dan stellen we graag nog even alle overige genomineerden aan u voor.

ICT Woman of the Year 2023

Cécile Gonfroid CTO & CIO, RTBF

U kijkt geen tv meer. U kijkt naar een computer, ook al lijkt die nog steeds op een tv (of is hij veranderd in een smartphone). Cécile Gonfroid heeft deze monumentale veranderingen op IT-niveau begeleid, met enorme uitdagingen (zowel technologisch als budgettair) en met vooral ook interessante resultaten. Onder meer daarom schopte ze het in 2013 al tot CIO of the Year. Ze speelt een centrale rol in het project 'Vision 2022' en heeft data centraal gesteld in de strategie, ze houdt de nieuwe en toekomstige technologieën (cloud, IP, 5G enzovoort) en uitdagingen (cyberbeveiliging) in het oog en ontwikkelt nieuwe platformen met cruciale gebruikersinterfaces voor het brede publiek en interne gebruikers. Zij vult dit technologische inzicht aan met een uitgebreide kennis van het vak (35 jaar en meer bij de RTBF!) en de gave om complexe materie te populariseren.

Laurence Mathieu COO & Operations Director, Inetum-Realdolmen

Laurence Mathieu trad in september 2021 bij Inetum-Realdolmen in dienst en bracht meteen een rugzak vol ervaring mee van bedrijven als HP Enterprise. En dan hebben we het niet alleen over het operationele luik. Nee, tijdens haar carrière is Laurence Mathieu ook gegroeid als people manager. Ze zet zich in om "een werkomgeving op te zetten met een beter evenwicht tussen werk en privé in het algemeen", waarbij ook het welzijn centraal staat. Die mythe dat 'een gezinsleven en kinderen niet te combineren zijn met een carrière'? Die moet volgens haar dringend op de schop! Laurence erkent dat "het niet gemakkelijk blijft om vrouwen aan te trekken voor een ICT-carrière, of om jonge meisjes aan te trekken voor een IT- of technische studie" maar haar drijfveer om het probleem te overwinnen is sterk.

Aurélie Michaud (top-3) Head of CISO Office, Euroclear

Toen Aurélie Michaud twee jaar geleden bij Euroclear kwam werken, werd ze gevraagd om de rol van chief information security officer (CISO) uit te bouwen en de CISO-divisie te transformeren. Vandaag telt die divisie al meer dan 160 mensen. Vanaf het begin heeft Aurélie Michaud zich gericht op mensen, omdat die bij beveiliging net zo belangrijk zijn als technologie. Aurélie wil absoluut meer vrouwen in de ICT-wereld krijgen. Ze sloot zich aan bij verschillende evenementen en communities, en organiseerde ook enkele interne jobbeurzen. Zo kon ze haar visie delen, gebaseerd op haar eigen professionele ervaring en achtergrond. De top drie van de prioriteitenlijst omvat nu meer vrouwen (bv. door functiebeschrijvingen te herschrijven); focus op interne opleiding; en het promoten van enkele rolmodellen.

Valerie Zapico (top-3) CEO & Founder, Valkuren

Met een masterdiploma Business Intelligence en statistiek (en informatica) dook ze meteen in het diepe van BI bij een SAP-consultancybedrijf. Nadat ze manager werd van het Belgische kantoor, ging Valerie Zapico in 2014 voor zichzelf beginnen als zelfstandig consultant en richtte ze Valkuren op. Vandaag levert Valkuren solide bigdata-oplossingen, gebaseerd op data analytics en artificial intelligence. Haar doel? Bedrijven helpen processen te optimaliseren en hun besluitvorming verbeteren met een specifieke focus op de menselijke link én genderdiversiteit. In 2020 prijkte Valerie op de Inspiring Fifty lijst en in 2021 ging ze ook de Brusselse chapter aansturen van Women in Big Data. AI stroomt echt door haar aderen, want ze is ook betrokken bij de taskforce 'AI training & jobs skills' voor AI4Belgium en is lid van de Brussel AI-stuurgroep bij Agoria.

Young ICT Lady of the Year 2023

Alissa Bey Director CIO Office, VDAB

Alissa Bey heeft verschillende jaren ervaring in project-, veranderings- en people management. Ze is een strategisch denker en inspirerend leider die mensen naar resultaten brengt. De laatste jaren voelde ze zich meer en meer aangetrokken tot ICT en leidde ze grote digitale transformatieprojecten als managing consultant en later als projectmanager voor specifieke HR-technologie-implementaties. Nu is ze directeur van VDAB I&T rond 'transversale domeinen'. Ze is verantwoordelijk voor ICT performance programma's, budget & licentie management, communicatie en HR voor het hele I&T departement van 500 mensen. Haar belangrijkste focus in de war for talent is het creëren van een ondersteunende ICT HR omgeving door middel van 'inclusive talent management': het stimuleren van groei voor elke medewerker, zowel intern als extern, zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Lissah Blommaert (top-5) Senior Technical Consultant SAP C/4 Hana, delaware

Afstuderen met een Master of Science in electronica en ICT aan de KU Leuven maakte Lissah Blommart al enigszins uniek, want ze was de enige vrouw in haar klas. Sindsdien moedigt ze non-stop iedereen aan om in IT te duiken, ongeacht geslacht of wat dan ook. Het betekent dat ze naast haar expertise in SAP ook een deel van haar tijd investeert in het opleiden van collega's, zowel als mentor (met loopbaanadvies) en als buddy (begeleiden van starters). Mensen verbinden is wat voor Lissah van belang is. In de afgelopen zes jaar heeft ze voor veel verschillende organisaties en met veel verschillende mensen gewerkt. Daarnaast organiseerde ze intern ook mee de 'open bars' en de 'delaware student game': een tweedaags evenement rond innovatieve uitdagingen.

Martina Calleri Senior Consultant Cybersecurity, Deloitte

Met diploma's van de universiteit van Triëst (International relations & affairs) en de London School of Economics and Political Science op zak zou u Martina Calleri misschien niet in de ICT-wereld verwachten. Maar het blijkt een sterke en vrij uitzonderlijke troef in de ICT-wereld, en al zeker in de harde cyberbeveiligingswereld waarin ze actief is. De afgelopen jaren richtte ze zich op regelgeving en beleidsadviezen ter versterking van Europa's cyberbeveiliging en de verdediging van de kritieke infrastructuur. Tegelijkertijd streeft Martina Calleri naar een mensvriendelijker ICT-wereld. Een zeer praktijkgericht voorbeeld is een op wellness gebaseerde stressverminderingscursus voor het cyberteam van Deloitte, naast initiatieven om meer vrouwen in de cyberbeveiligingsbranche te krijgen.

Stephanie Depuydt Product Management Lead, In The Pocket

Naast solide functionaliteit moeten succesvolle digitale producten toegankelijk en inclusief zijn voor alle gebruikers. Bij In The Pocket is Stephanie Depuydt de drijvende kracht achter het leveren van digitale producten met de best mogelijke inclusieve gebruikersinterface. Ze begon als product designer, werd product manager en kreeg de functie van product management lead. Haar Inclusive Design team houdt iedereen in het bedrijf scherp en versterkt de concurrentiepositie op de markt. Ze wil haar expertise graag buiten de bedrijfsmuren verspreiden door conferenties, workshops en masterclasses te organiseren - ook voor het hoger onderwijs trouwens.

Cornelia Fontes de Mello (top-5) Project Manager, Accenture

Als je alleen staat in een situatie, zoek je andere mensen om je bij aan te sluiten. Maar het helpt volgens Cornelia Fontes de Mello ook om een rolmodel te zijn, een mentor te worden, en zelf initiatieven te nemen om 'de status quo te breken'. Er waren maar weinig studenten met een Afrikaanse achtergrond in haar studie, dus ondernam ze actie. Ze werd lid van de African Group (waarvan ze voorzitter werd) en ging voluit voor het organiseren van coaching en mentorships in samenwerking met alumni. Bij Accenture begon ze als functioneel analist, werd transactieanalist, scrum master en nu project manager. Daarnaast zette ze haar inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie voort door een Ladies in Tech mentorship programma op te zetten, terwijl ze leider werd van Accenture's cross-culturele team. Dit wordt duidelijk gewaardeerd, want ze werd geselecteerd voor het eerste Young Potential Boostcamp.

Konstantina Kyriakopoulou Senior Manager in EU Public Sector, Sopra Steria Benelux

Konstantina Kyriakopoulou brengt voor haar baan bij Sopra Steria een nogal ongewone achtergrond mee voor een ICT'er: een Ph.D. in experimentele psychologie en sociale neurowetenschappen, met specialisatie in beoordeling en besluitvorming. Als bekroonde en gepubliceerde (peer reviewed) wetenschapper werd de kwaliteit van haar werk erkend door de British Neuroscience Association en de Britse instantie voor onderzoek en innovatie. Haar multidisciplinaire expertise is gericht op user centric design en ICT. Via Sopra Steria staat ze de Europese Commissie bij om de strategische aspecten van het IT-landschap en de agenda rond digitale transformatie vorm te geven. Ze draagt ook bij aan de Cybersecurity & Consulting Community van Sopra Steria. Konstantina ziet in zichzelf een rolmodel in de overgang van de academische naar de ICT-wereld.

Charlotte Pletinckx Change Manager, Devoteam G Cloud

Charlotte Pletinckx werd bij Devoteam al snel een zeer gewaardeerd teamlid, maar ook bij de klanten: niet in het minst omdat ze de technologie van Google snel onder de knie heeft. Eigenlijk combineert ze de rollen van project manager en change manager bij de overgang van de ene naar de andere omgeving. Daarbij hoort training en coaching, vaak ondersteund door een quiz, een sportieve uitdaging en meer.

Charlotte Pletinckx wil het 'Women in Tech'-initiatief bij Devoteam G Cloud en daarbuiten verder uitbouwen en jongere collega's begeleiden. En wanneer ze niet bezig is met 'veranderen', houdt ze haar collega's wel in beweging met 'Game on'-activiteiten, of het nu een paaseierenjacht is of een deelname aan een sportevenement.

Aagje Reynders (top-5) Developer, UX/OI Designer & Inclusion Strategist, Wheelhouse

Aagje Reynders leerde zichzelf coderen als tiener, werd Coderdojo-coach, later ook CoderDojo4girlz-vrijwilliger én schreef nadien een Python-cursus die nog steeds gebruikt wordt. Aagje weet wat ze wil en doet het ook gewoon. Na haar studies ging ze aan de slag bij Craftworkz waar ze ook stage liep: een start-up gespecialiseerd in prototyping. Later stapte ze over naar Wheelhouse waar ze zich helemaal begon te richten op diversiteit en inclusie, om haar stem te laten horen in een door mannen gedomineerde wereld. Ze werd al snel gehoord en gevraagd in panels en scholen, terwijl ze blogs schreef. En terwijl startte ze ook nog eens een inclusiewerkgroep op groepsniveau (Raccoons Group, nvdr). Aagje is dan wel geen Young ICT Lady of the Year geworden: een rolmodel is ze duidelijk sowieso.

Chloé Van den Bergh (top-5) Scrum Master, KBC

Als student leerde Chloé Van den Bergh zichzelf al hoe ze moest 'denken als een winnaar'. Tijdens haar studies creëerde ze een op blockchain gebaseerde vastgoedapplicatie, en leerde ze zichzelf C# om een full stack .Net-ontwikkelaar te worden. Gewapend met deze expertise ging ze bij KBC aan de slag als analist en zag ze hoe business en ICT samenkwamen. Maar ze merkte ook twijfels van collega's of ze als vrouw haar job wel aankon. Het was haar motivatie om lid van de bedrijfscultuurraad te worden en zich volop in te zetten voor vrouwen in ICT. Om het vacatureproces bijvoorbeeld helemaal te herschrijven op een genderneutrale manier. Als teamleider zorgt ze voor een andere stijl en geeft ze al eens voorrang aan teamsfeer boven cijfers. Chloè Van den Bergh sloot zich ook aan bij de 'Genderdiversity@IT' IT-community (met een WoMentoring-traject).

Wie zetelt in de jury? Saskia Van Uffelen (ICT Woman of the Year 2011), Martine Tempels (ICT Woman of the Year 2012), Ada Sekirin (ICT Woman of the Year 2013), Pascale Van Damme (ICT Woman of the Year 2014), Joke Dehond (ICT Woman of the Year 2015), Annemie Depuydt (ICT Woman of the Year 2016), Muriel De Lathouwer (ICT Woman of the Year 2017), Ingrid Gonnissen (ICT Woman of the Year 2018), Heidi Rakels (ICT Woman of the Year 2019), Dewi Van De Vyver (ICT Woman of the Year 2020), Rima Farhat (ICT Woman of the Year 2021), Kristel Demotte (ICT Woman of the Year 2022), Wendy Vermoesen (Young ICT Lady of the Year 2014), Ellen Van den Berghe (Young ICT Lady of the Year 2015), Ursula L.J. Dongmo (Young ICT Lady of the Year 2016), Valerie Taerwe (Young ICT Lady of the Year 2017), Laurence Schuurman (Young ICT Lady of the Year 2018), Sanne Vermeiren (Young ICT Lady of the Year 2019), Julie Scherpenseel (Young ICT Lady of the Year 2020), Ayla Cremmery (Young ICT Lady of the Year 2021), Bélise Songa (Young ICT Lady of the Year 2022), Veerle Lozie (CIO of the Year 2014), Elke Laeremans (CIO of the Year 2021), Danielle Jacobs (CEO Beltug, liet zich vervangen door Ann Guinée), Ingrid Hoffman (Managing Director ADM), Els Bellens (Journaliste Data News) en Kristof Van der Stadt (Hoofdredacteur Data News en juryvoorzitter). Niet alle juryleden konden aanwezig zijn. Enkel de aanwezige leden konden meestemmen. Rima Farhat delibereerde en stemde niet mee in de categorie Young ICT Lady of the Year, wegens deelname van haar zus.

De inzendingen en nominaties voor Young ICT Lady of the Year en ICT Woman of the Year beperken tot respectievelijk tien en vijf was geen sinecure voor de redactie en de jury. Die lijsten vervolgens via publieke stemming laten herleiden tot vijf finalistes voor Young ICT Lady en drie kanshebbers op de titel van ICT Woman of the Year was dat evenmin. Namens de jury danken we ook alle finalistes voor hun puike presentaties. Het viel de jury trouwens op hoe het thema steeds verder opschuift naar diversiteit in de brede zin van het woord. "Het probleem is breder dan alleen maar een tekort aan vrouwen. De ICT-sector oogt te weinig divers", hoorden we enkele keren in soortgelijke verwoordingen. Hebt u toch iets uit het selectieproces gemist? Dan stellen we graag nog even alle overige genomineerden aan u voor.U kijkt geen tv meer. U kijkt naar een computer, ook al lijkt die nog steeds op een tv (of is hij veranderd in een smartphone). Cécile Gonfroid heeft deze monumentale veranderingen op IT-niveau begeleid, met enorme uitdagingen (zowel technologisch als budgettair) en met vooral ook interessante resultaten. Onder meer daarom schopte ze het in 2013 al tot CIO of the Year. Ze speelt een centrale rol in het project 'Vision 2022' en heeft data centraal gesteld in de strategie, ze houdt de nieuwe en toekomstige technologieën (cloud, IP, 5G enzovoort) en uitdagingen (cyberbeveiliging) in het oog en ontwikkelt nieuwe platformen met cruciale gebruikersinterfaces voor het brede publiek en interne gebruikers. Zij vult dit technologische inzicht aan met een uitgebreide kennis van het vak (35 jaar en meer bij de RTBF!) en de gave om complexe materie te populariseren. Laurence Mathieu trad in september 2021 bij Inetum-Realdolmen in dienst en bracht meteen een rugzak vol ervaring mee van bedrijven als HP Enterprise. En dan hebben we het niet alleen over het operationele luik. Nee, tijdens haar carrière is Laurence Mathieu ook gegroeid als people manager. Ze zet zich in om "een werkomgeving op te zetten met een beter evenwicht tussen werk en privé in het algemeen", waarbij ook het welzijn centraal staat. Die mythe dat 'een gezinsleven en kinderen niet te combineren zijn met een carrière'? Die moet volgens haar dringend op de schop! Laurence erkent dat "het niet gemakkelijk blijft om vrouwen aan te trekken voor een ICT-carrière, of om jonge meisjes aan te trekken voor een IT- of technische studie" maar haar drijfveer om het probleem te overwinnen is sterk. Toen Aurélie Michaud twee jaar geleden bij Euroclear kwam werken, werd ze gevraagd om de rol van chief information security officer (CISO) uit te bouwen en de CISO-divisie te transformeren. Vandaag telt die divisie al meer dan 160 mensen. Vanaf het begin heeft Aurélie Michaud zich gericht op mensen, omdat die bij beveiliging net zo belangrijk zijn als technologie. Aurélie wil absoluut meer vrouwen in de ICT-wereld krijgen. Ze sloot zich aan bij verschillende evenementen en communities, en organiseerde ook enkele interne jobbeurzen. Zo kon ze haar visie delen, gebaseerd op haar eigen professionele ervaring en achtergrond. De top drie van de prioriteitenlijst omvat nu meer vrouwen (bv. door functiebeschrijvingen te herschrijven); focus op interne opleiding; en het promoten van enkele rolmodellen. Met een masterdiploma Business Intelligence en statistiek (en informatica) dook ze meteen in het diepe van BI bij een SAP-consultancybedrijf. Nadat ze manager werd van het Belgische kantoor, ging Valerie Zapico in 2014 voor zichzelf beginnen als zelfstandig consultant en richtte ze Valkuren op. Vandaag levert Valkuren solide bigdata-oplossingen, gebaseerd op data analytics en artificial intelligence. Haar doel? Bedrijven helpen processen te optimaliseren en hun besluitvorming verbeteren met een specifieke focus op de menselijke link én genderdiversiteit. In 2020 prijkte Valerie op de Inspiring Fifty lijst en in 2021 ging ze ook de Brusselse chapter aansturen van Women in Big Data. AI stroomt echt door haar aderen, want ze is ook betrokken bij de taskforce 'AI training & jobs skills' voor AI4Belgium en is lid van de Brussel AI-stuurgroep bij Agoria. Alissa Bey heeft verschillende jaren ervaring in project-, veranderings- en people management. Ze is een strategisch denker en inspirerend leider die mensen naar resultaten brengt. De laatste jaren voelde ze zich meer en meer aangetrokken tot ICT en leidde ze grote digitale transformatieprojecten als managing consultant en later als projectmanager voor specifieke HR-technologie-implementaties. Nu is ze directeur van VDAB I&T rond 'transversale domeinen'. Ze is verantwoordelijk voor ICT performance programma's, budget & licentie management, communicatie en HR voor het hele I&T departement van 500 mensen. Haar belangrijkste focus in de war for talent is het creëren van een ondersteunende ICT HR omgeving door middel van 'inclusive talent management': het stimuleren van groei voor elke medewerker, zowel intern als extern, zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Afstuderen met een Master of Science in electronica en ICT aan de KU Leuven maakte Lissah Blommart al enigszins uniek, want ze was de enige vrouw in haar klas. Sindsdien moedigt ze non-stop iedereen aan om in IT te duiken, ongeacht geslacht of wat dan ook. Het betekent dat ze naast haar expertise in SAP ook een deel van haar tijd investeert in het opleiden van collega's, zowel als mentor (met loopbaanadvies) en als buddy (begeleiden van starters). Mensen verbinden is wat voor Lissah van belang is. In de afgelopen zes jaar heeft ze voor veel verschillende organisaties en met veel verschillende mensen gewerkt. Daarnaast organiseerde ze intern ook mee de 'open bars' en de 'delaware student game': een tweedaags evenement rond innovatieve uitdagingen. Met diploma's van de universiteit van Triëst (International relations & affairs) en de London School of Economics and Political Science op zak zou u Martina Calleri misschien niet in de ICT-wereld verwachten. Maar het blijkt een sterke en vrij uitzonderlijke troef in de ICT-wereld, en al zeker in de harde cyberbeveiligingswereld waarin ze actief is. De afgelopen jaren richtte ze zich op regelgeving en beleidsadviezen ter versterking van Europa's cyberbeveiliging en de verdediging van de kritieke infrastructuur. Tegelijkertijd streeft Martina Calleri naar een mensvriendelijker ICT-wereld. Een zeer praktijkgericht voorbeeld is een op wellness gebaseerde stressverminderingscursus voor het cyberteam van Deloitte, naast initiatieven om meer vrouwen in de cyberbeveiligingsbranche te krijgen. Naast solide functionaliteit moeten succesvolle digitale producten toegankelijk en inclusief zijn voor alle gebruikers. Bij In The Pocket is Stephanie Depuydt de drijvende kracht achter het leveren van digitale producten met de best mogelijke inclusieve gebruikersinterface. Ze begon als product designer, werd product manager en kreeg de functie van product management lead. Haar Inclusive Design team houdt iedereen in het bedrijf scherp en versterkt de concurrentiepositie op de markt. Ze wil haar expertise graag buiten de bedrijfsmuren verspreiden door conferenties, workshops en masterclasses te organiseren - ook voor het hoger onderwijs trouwens. Als je alleen staat in een situatie, zoek je andere mensen om je bij aan te sluiten. Maar het helpt volgens Cornelia Fontes de Mello ook om een rolmodel te zijn, een mentor te worden, en zelf initiatieven te nemen om 'de status quo te breken'. Er waren maar weinig studenten met een Afrikaanse achtergrond in haar studie, dus ondernam ze actie. Ze werd lid van de African Group (waarvan ze voorzitter werd) en ging voluit voor het organiseren van coaching en mentorships in samenwerking met alumni. Bij Accenture begon ze als functioneel analist, werd transactieanalist, scrum master en nu project manager. Daarnaast zette ze haar inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie voort door een Ladies in Tech mentorship programma op te zetten, terwijl ze leider werd van Accenture's cross-culturele team. Dit wordt duidelijk gewaardeerd, want ze werd geselecteerd voor het eerste Young Potential Boostcamp. Konstantina Kyriakopoulou brengt voor haar baan bij Sopra Steria een nogal ongewone achtergrond mee voor een ICT'er: een Ph.D. in experimentele psychologie en sociale neurowetenschappen, met specialisatie in beoordeling en besluitvorming. Als bekroonde en gepubliceerde (peer reviewed) wetenschapper werd de kwaliteit van haar werk erkend door de British Neuroscience Association en de Britse instantie voor onderzoek en innovatie. Haar multidisciplinaire expertise is gericht op user centric design en ICT. Via Sopra Steria staat ze de Europese Commissie bij om de strategische aspecten van het IT-landschap en de agenda rond digitale transformatie vorm te geven. Ze draagt ook bij aan de Cybersecurity & Consulting Community van Sopra Steria. Konstantina ziet in zichzelf een rolmodel in de overgang van de academische naar de ICT-wereld. Charlotte Pletinckx werd bij Devoteam al snel een zeer gewaardeerd teamlid, maar ook bij de klanten: niet in het minst omdat ze de technologie van Google snel onder de knie heeft. Eigenlijk combineert ze de rollen van project manager en change manager bij de overgang van de ene naar de andere omgeving. Daarbij hoort training en coaching, vaak ondersteund door een quiz, een sportieve uitdaging en meer. Charlotte Pletinckx wil het 'Women in Tech'-initiatief bij Devoteam G Cloud en daarbuiten verder uitbouwen en jongere collega's begeleiden. En wanneer ze niet bezig is met 'veranderen', houdt ze haar collega's wel in beweging met 'Game on'-activiteiten, of het nu een paaseierenjacht is of een deelname aan een sportevenement. Aagje Reynders leerde zichzelf coderen als tiener, werd Coderdojo-coach, later ook CoderDojo4girlz-vrijwilliger én schreef nadien een Python-cursus die nog steeds gebruikt wordt. Aagje weet wat ze wil en doet het ook gewoon. Na haar studies ging ze aan de slag bij Craftworkz waar ze ook stage liep: een start-up gespecialiseerd in prototyping. Later stapte ze over naar Wheelhouse waar ze zich helemaal begon te richten op diversiteit en inclusie, om haar stem te laten horen in een door mannen gedomineerde wereld. Ze werd al snel gehoord en gevraagd in panels en scholen, terwijl ze blogs schreef. En terwijl startte ze ook nog eens een inclusiewerkgroep op groepsniveau (Raccoons Group, nvdr). Aagje is dan wel geen Young ICT Lady of the Year geworden: een rolmodel is ze duidelijk sowieso. Als student leerde Chloé Van den Bergh zichzelf al hoe ze moest 'denken als een winnaar'. Tijdens haar studies creëerde ze een op blockchain gebaseerde vastgoedapplicatie, en leerde ze zichzelf C# om een full stack .Net-ontwikkelaar te worden. Gewapend met deze expertise ging ze bij KBC aan de slag als analist en zag ze hoe business en ICT samenkwamen. Maar ze merkte ook twijfels van collega's of ze als vrouw haar job wel aankon. Het was haar motivatie om lid van de bedrijfscultuurraad te worden en zich volop in te zetten voor vrouwen in ICT. Om het vacatureproces bijvoorbeeld helemaal te herschrijven op een genderneutrale manier. Als teamleider zorgt ze voor een andere stijl en geeft ze al eens voorrang aan teamsfeer boven cijfers. Chloè Van den Bergh sloot zich ook aan bij de 'Genderdiversity@IT' IT-community (met een WoMentoring-traject).