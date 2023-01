Muziekstreamingdienst Spotify heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer betalende gebruikers kunnen binnenhalen dan verwacht. In totaal heeft het Zweedse bedrijf nu 205 miljoen klanten met een abonnement.

Spotify doet het daarmee beter dan waar analisten op Wall Street op hadden gerekend. Zij gingen ervan uit dat het aantal betalende gebruikers zou groeien tot 202 miljoen, van 195 miljoen in het derde kwartaal. De omzet steeg in vergelijking met het laatste kwartaal van 2021 met 18 procent tot 3,17 miljard euro. Het bedrijfsverlies liep licht op tot 231 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar ziet Spotify het aantal betalende klanten oplopen tot 207 miljoen.

Het totale aantal actieve gebruikers zou de kaap van de 500 miljoen overschrijden. Op het einde van vorig kwartaal telde het streamingplatform er zo 489 miljoen.

Vorige week maakte Spotify nog bekend dat het zeshonderd banen - of zes procent van zijn personeel - schrapt om kosten te besparen. Het bedrijf, dat de jongste tijd fors inzette op podcasts, heeft het moeilijk om zijn winstgevendheid te verhogen: zowat zeventig procent van de inkomsten moet het als royalty's afstaan aan platenlabels.

Spotify kijkt onder meer naar advertentie-inkomsten. Die stegen in het vierde kwartaal met veertien procent, in een periode waarin adverteerders wegens de verslechterende economie de hand op de knip zijn gaan houden.

Concurrenten Apple en Amazon trokken de abonnementsprijzen van hun muziekstreamingdiensten de voorbije maanden al op. Bij de toelichting van de resultaten in het derde kwartaal had CEO Daniel Ek gezegd dat ook Spotify zo'n ingreep zou bekijken.

