Als zelfstandige betaal je alle lasten op je inkomsten zelf. 'Zet de helft opzij', is het advies dat zij krijgen bij de start. De Brusselse start-up wil hen het leven van zelfstandigen gemakkelijker maken met een app die op basis van facturen en bonnetjes in realtime de belastingkost bijhoudt.

'Het is de grootste kopzorg van elke zelfstandige', zegt Accountable-founder Nicolas Quarré: 'Belastingen. Ze weten dat ze daar een bedrag voor apart moeten houden, maar hoeveel is altijd onzeker. En dan kun je wel een mail naar je boekhouder sturen, maar die antwoordt soms ook maar na twee weken. Met onze app weet je alles meteen, in realtime.'

Hoe dan? Doordat je in die app niet alleen je facturen kan opstellen en uitsturen - zo belanden de gegevens meteen in het systeem - maar ook je bonnetjes kunt inschatten voor je aftrekbare kosten. 'Op die manier kunnen we perfect berekenen wat je aan belastingen moet betalen, maar zelfs ook je sociale bijdragen en BTW', klinkt het bij de start-up. 'Aan het einde van het kwartaal kun je dan vlot je BTW-aangifte doen en jaarlijks ook je belastingen inbrengen.'

Freemium-model

Accountable brengt zijn app in een freemium-model aan de man, dus iedereen kan aan de slag met een gratis basisversie. 'Van zodra je aangiftes wil doen, moet je echter overschakelen naar een betaalde versie', legt Quarré uit. 'Afhankelijk van of je BTW-plichtig bent of vrijgesteld kies je voor ons Pro-model of ons klein model, waarvoor je respectievelijk twintig en vijftien euro per maand betaald - gesteld dat je voor een jaar intekent.'

Betaal ik dat bedrag dan niet bovenop de kosten van mijn boekhouder? Quarré lacht. 'Onze gebruikers weten sneller hoe de vork in de steel steekt dan hun boekhouder. En als je alles bijhoudt en vanuit onze app doorstuurt naar die boekhouder, dan moet die natuurlijk ook minder uren aanrekenen. Je kost zal dus eerder dalen.'

Belastingen, zeker in België, zitten notoir complex in elkaar. 'Klopt', beaamt de oprichter. 'De eerste jaren van ons bestaan bestonden dan ook uit het doorgronden van alle regels. Maar door te focussen op zelfstandigen, hielden we de scope beperkt genoeg om het overzichtelijk te houden. Ze zaten er overigens op te wachten, die freelancers en anderen, want sinds de lancering in 2019 vonden we al zo'n dertigduizend gebruikers. En hun aantal verdubbelt op dit moment elk jaar. Vorig jaar werden zo twintigduizend belastingaangiftes gedaan.'

Boetes tot 5.000 euro terugbetaald

Groei is nu aan de orde, en daarvoor mikt Accountable niet alleen op advertenties, maar ook op content-marketing zoals artikels over belastingen en belastingberekeningsmodules. En ook op een stunt. Het bedrijf biedt immers een garantie op alle fouten die in good faith zijn gemaakt, en betaalt boetes tot vijfduizend euro terug. Behalve als het om fraude of niet ingediende documenten gaat - dat spreekt.

Ook in de sector wordt sterk in de start-up geloofd. Nauwelijks begonnen met wat eigen geld en de inbreng van friends, family and fools, vond Accountable in 2019 al Londense kapitaalfondsen bereid om twee miljoen euro in te brengen. Vorig jaar kwam daar zes miljoen bij van opnieuw Britse fondsen: Stride VC and Connect Venture.

'Daarmee moeten we het nu wel even kunnen uitzingen', zegt Quarré, 'maar we hebben de ambitie om snel verder te groeien tot de nummer één in Europa, dus we stoppen hier niet. Nu al zijn we actief in Duitsland, dat globaal gezien een gelijkaardige regelgeving heeft en als grootste markt voor ons het interessantst is. Als alles goed blijft gaan, willen we binnen drie jaar in andere grote landen net zo goed actief worden. We denken dan in de eerste plaats aan Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje.'

Accountable Maatschappelijke zetel: Brussel Aantal vennoten: 3 Financieel: Bijkomende kapitaalrondes niet uitgesloten. Website: Accountable.eu

