Google, Meta, Spotify en Sony Music zijn naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de wet te laten annuleren die sinds augustus de Europese richtlijn over auteursrechten en naburige rechten in Belgisch recht omzet. Dat schrijft L'Echo.

De regel verplicht internetplatformen om licentieovereenkomsten af te sluiten met de houders van de rechten van inhoud die online wordt geplaatst, zoals persuitgevers of collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten. 'We zijn op zoek naar een juridische verduidelijking, die hopelijk zal leiden tot een meer praktische en geharmoniseerde implementatie van de EU-auteursrechtenrichtlijn in België, in het voordeel van de rechthebbenden, creatoren, gebruikers en uitgevers', aldus Google aan de krant.

Ongerust

Volgens de informatie die L'Echo kreeg, zou de procedure de reeds afgesloten akkoorden van uitgevers met Google niet in vraag stellen en geen impact hebben op de onderhandelingen die aan de gang zijn. De perssector zegt toch ongerust te zijn. 'De aankondiging van het beroep tot nietigverklaring van de artikels van deze wet rond naburige rechten van persuitgevers is geen goed nieuws', zegt Catherine Anciaux, de secretaris-generaal van Lapresse.be, die de Franstalige en Duitstalige persuitgevers in België verenigt.

Ook auteursrechtenvereniging Sabam zegt te betreuren dat er 'mogelijk juridische onzekerheid is voor de auteurs'.

