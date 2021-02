De beslissing van Facebook om het delen van nieuwsberichten te beperken voor de Australische gebruikers heeft gevolgen voor verschillende Facebookpagina's van openbare diensten, zoals de nationale weerdienst of de reddingsdiensten, maar ook andere organisaties.

Het Amerikaanse socialemediabedrijf had eerder al gedreigd met deze beperkingen, maar vanwege een wetsvoorstel dat Facebook en Google verplicht te betalen voor nieuws van Australische mediabedrijven, wordt dat ook echt doorgevoerd.

De Facebookpagina's van overheidsdiensten die de bevolking inlichten over bosbranden, aankomende cyclonen of de laatste corona-evoluties werken door deze beperking niet langer. Milieuminister Sussan Ley tweette dat de pagina van de Australische weerdienst 'is getroffen door de plotse beperkingen van Facebook'.

Behalve overheidsdiensten zijn ook de pagina's van ngo's die opkomen voor het milieu of de bescherming van vrouwen gedeactiveerd, net als die van sommige politici. Ook Facebooks eigen pagina is leeg gemaakt voor Australische gebruikers.

Het Australische wetsvoorstel toont totaal geen begrip 'voor de relatie tussen ons platform en uitgevers die het gebruiken om nieuws te delen', meent het Amerikaanse bedrijf.

De Australische regering stelde eerder dat de voorgestelde regeling in het algemeen belang is en dat er 18 maanden onderzoek aan voorafging. De wet zou zorgen voor een duurzamere mediasector. 'Wij gaan niet in op dwang en dreigementen, waar ze ook vandaan komen', zei de minister van Financiën.

