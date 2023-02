De Amerikaanse beurswaakhond heeft een aanklacht ingediend tegen Do Kwon, de Zuid-Koreaanse oprichter van het ter ziele gegane Terraform Labs. Volgens de SEC heeft hij een miljardenfraude georkestreerd.

Do Kwon is de oprichter van cryptobedrijf Terraform Labs, en in die zin de man achter de cryptomunten Terra Luna en TerraUSD. Die munten, en meer specifiek de crash van die munten, hadden vorig jaar een stevig aandeel in de koersdaling van cryptomunten wereldwijd.

De handelsregulator van de Verenigde Staten, de SEC, heeft nu een aanklacht uitgeschreven tegen Do Kwon. De SEC stelt dat Terraform en Do Kwon niet transparant waren over hun middelen, en dat ze fraude pleegden door valse informatie te verspreiden om vertrouwen te winnen, wat leidde tot gigantische verliezen bij investeerders.

De dieperik in

TerraUSD is een zogeheten 'stablecoin', wat betekent dat de waarde ervan gelinkt wordt aan de dollar. Bij een crash in mei 2022 zakte de waarde van de munt echter onder die van de dollar, waardoor die los werd gekoppeld. Het geheel escaleerde en uiteindelijk zakte de waarde van TerraUSD en de zustermunt Terra Luna op korte tijd met 99%. Dat zou investeerders in totaal 40 miljard dollar aan verliezen hebben gekost.

Volgens de SEC had Kwon een hand in de crash door investeerders te misleiden. Hij zou niet op tijd gemeld hebben dat de TerraUSD-munt tot onder de waarde van de dollar aan het zakken was, 'wat het einde zou betekenen van het hele Terraform ecosysteem'. Do Kwon wordt sinds vorig jaargezocht in zijn thuisland Zuid-Korea, en staat ook op de lijst van Interpol, maar lijkt te zijn ondergedoken.

