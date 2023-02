Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil de digitale vaardigheden van leerkrachten en ander schoolpersoneel aanscherpen. De minister is daarvoor een samenwerking aangegaan met Fourcast, zo heeft hij aangekondigd in hogeschool UCLL in Leuven, tijdens de 36ste editie van de ICT-praktijkdag voor het onderwijs.

Fourcast gaat ICT-bootcamps organiseren voor leerkrachten en andere teams. Er worden twee trajecten aangeboden: Digitaal groeien en Digitale beleidscyclus. Het eerste traject is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Zij krijgen een onderdompeling in verschillende digitale leermiddelen en in ICT-beleid.

Het tweede traject mikt op ICT-teams uit alle onderwijsniveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ICT-coördinatoren van een school, beleidsmedewerkers, mediacoaches of websitebeheerders. Zij krijgen inzichten in het opmaken van ICT-beleidsplannen en een langetermijnvisie op ICT.

Nog tot en met 8 maart kunnen scholen zich inschrijven voor infosessies over de bootcamps. Intussen hebben al zowat zeshonderd scholen zich aangemeld. Na een voorbereidingsfase kunnen de bootcamps volgens de huidige planning vanaf september starten.

Honderd miljoen euro geparkeerd

Voor het eerste traject mogen 104 scholen deelnemen, voor het tweede 75. De scholen worden gekozen via een objectieve selectieprocedure. De bootcamps zijn gratis voor de scholen en worden verspreid gegeven over een periode van ongeveer twaalf weken.

Minister Weyts trekt een miljoen euro uit voor de organisatie van de ICT-bootcamps. 'Er wordt geïnvesteerd in ICT-toestellen, maar via de bootcamps ook in ICT-beleid en digitale vaardigheden van leerkrachten', zegt hij. 'Dit alles dient de onderwijskwaliteit: leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden in de klas. Het is soms een grote transformatie, zeker in sommige basisscholen, maar we gaan de scholen zoveel mogelijk helpen om er een succes van te maken.'

De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen bovenop de één miljoen euro ook extra financiële middelen om nascholingen over digitalisering te geven. De minister heeft daarnaast honderd miljoen euro geparkeerd in een rollend fonds voor de volgende regering. Dat geld is specifiek bedoeld om ICT-initiatieven te ondersteunen.

'Het zou ondenkbaar zijn dat een volgende regering onze inspanningen in digitalisering terugdraait', zegt Weyts. 'Daarom parkeren we dat geld nu al: het mag uitsluitend ter ondersteuning van het ICT-beleid worden gebruikt.'

Fourcast gaat ICT-bootcamps organiseren voor leerkrachten en andere teams. Er worden twee trajecten aangeboden: Digitaal groeien en Digitale beleidscyclus. Het eerste traject is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Zij krijgen een onderdompeling in verschillende digitale leermiddelen en in ICT-beleid.Het tweede traject mikt op ICT-teams uit alle onderwijsniveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ICT-coördinatoren van een school, beleidsmedewerkers, mediacoaches of websitebeheerders. Zij krijgen inzichten in het opmaken van ICT-beleidsplannen en een langetermijnvisie op ICT.Nog tot en met 8 maart kunnen scholen zich inschrijven voor infosessies over de bootcamps. Intussen hebben al zowat zeshonderd scholen zich aangemeld. Na een voorbereidingsfase kunnen de bootcamps volgens de huidige planning vanaf september starten.Voor het eerste traject mogen 104 scholen deelnemen, voor het tweede 75. De scholen worden gekozen via een objectieve selectieprocedure. De bootcamps zijn gratis voor de scholen en worden verspreid gegeven over een periode van ongeveer twaalf weken.Minister Weyts trekt een miljoen euro uit voor de organisatie van de ICT-bootcamps. 'Er wordt geïnvesteerd in ICT-toestellen, maar via de bootcamps ook in ICT-beleid en digitale vaardigheden van leerkrachten', zegt hij. 'Dit alles dient de onderwijskwaliteit: leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden in de klas. Het is soms een grote transformatie, zeker in sommige basisscholen, maar we gaan de scholen zoveel mogelijk helpen om er een succes van te maken.'De Centra voor Volwassenenonderwijs krijgen bovenop de één miljoen euro ook extra financiële middelen om nascholingen over digitalisering te geven. De minister heeft daarnaast honderd miljoen euro geparkeerd in een rollend fonds voor de volgende regering. Dat geld is specifiek bedoeld om ICT-initiatieven te ondersteunen.'Het zou ondenkbaar zijn dat een volgende regering onze inspanningen in digitalisering terugdraait', zegt Weyts. 'Daarom parkeren we dat geld nu al: het mag uitsluitend ter ondersteuning van het ICT-beleid worden gebruikt.'