Net voor de aftrap van het Mobile World Congress lanceert OnePlus alvast een van de eerste nieuwe flagship-phones van het jaar. Net als de concurrentie zet de 11 5G hoofdzakelijk in op meer rekenkracht en nóg betere foto's, en dus waren wij tijdens de testperiode vooral ook eens nieuwsgierig naar de wat minder voor de hand liggende upgrades.

Aan rekenkracht heeft deze OnePlus, met Android 13 als besturingssysteem en OxygenOS 13 als grafische schil, alvast geen gebrek. De SoC (system-on-a-chip) van dienst omvat naast het Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform (de nieuwste CPU van Qualcomm) een Adreno 750 GPU voor de graphics en een X70-chipset die de 5G-communicatie in goede banen leidt.

Onder de motorkap gaat flink wat rekenkracht en geheugen schuil. © OnePlus

Realistischer in games

CPU en GPU zijn volgens de fabrikant respectievelijk 35% en 25% sneller geworden. Niet dat je dat onmiddellijk merkt in vergelijking met pakweg de OnePlus 10T 5G van vorig jaar (met een Snapdragon 8+ van de eerste generatie), maar het maakt de smartphone uiteraard wel een stukje toekomstbestendiger. Hoewel, stevige gamers ervaren het verschil misschien wel direct. De nieuwste Snapdragon beschikt namelijk over hardware-accelerated Ray Tracing, wat in spelletjes voor meer realistische schaduwen en belichtingseffecten zou moeten zorgen.

OnePlus levert de 11 5G in twee uitvoeringen: met 8GB RAM/128GB opslagcapaciteit en met 16GB RAM/256GB storage. Een nieuwigheid van het topmodel is UFS 4.0, waar de 'instapper' nog met Universal Flash Storage 3.1 werkt. UFS 4.0 is energiezuiniger, maar biedt vooral hogere lees- en schrijfsnelheden - iets wat bij grote bestanden en een snelle 5G-verbinding zo z'n voordelen biedt.

Pijlsnelle camera

Nog noemenswaardig is RAM-Vita, een nieuwe machine learning-technologie van OnePlus die efficiënter omgaat met de toewijzing van het werkgeheugen. Het zorgt er ook voor dat er te allen tijde voldoende geheugen vrij is voor priority-apps, zoals de cameratoepassing. Die krijgt op de 11 5G steevast 500MB tot 1GB geheugen toegewezen, wat voor betere prestaties moet zorgen. En dat kunnen we beamen: de app start werkelijk pijlsnel op, vergeleken met de camera van andere recente smartphones. En er viel ons nog iets op: de souplesse waarmee het toestel overschakelt van de gewone lens naar de macrostand, zodra je de camera dicht bij een object houdt. Hier merk je écht dat al die power wel degelijk ook praktische voordelen met zich meebrengt. De macro's zijn trouwens verbluffend goed, maar daar komen we zo meteen nog op terug.

Het nieuwe vlaggenschip kreeg een rond camera-eiland mee. © OnePlus

De accu dan. Daar is iets vreemds mee gebeurd in vergelijking met voorganger OnePlus 10T. De capaciteit nam weliswaar toe van 4.800 naar 5.000mAh, maar de meegeleverde oplader is dit keer een 100W-exemplaar, terwijl de 10T een charger van 150W in de strijd gooide. Dat toestel kon je volledig opladen in 19 minuten, de 11 5G doet er met 25 minuten wat langer over. Geen ramp (het gaat nog steeds heel snel), maar wel opmerkelijk. Zeker omdat OnePlus na de 9-serie is afgestapt van draadloos opladen, juist omdat bekabeld bijtanken steeds sneller leek te gaan (voor de volledigheid: ook omdat wireless charging-technologie de telefoon wat dikker én duurder maakt).

We hebben OnePlus uiteraard om opheldering gevraagd, maar de woordvoerder kon alleen beamen dat de iets lagere laadsnelheid een stapje terug is, 'al wordt dat door de 11 5G gecompenseerd met verbeteringen op andere gebieden, zoals de camera'. Los van dat alles: op één acculading gaat de OnePlus 11 5G makkelijk een volledige dag mee, en de USB-C-oplader is krachtig genoeg om bijvoorbeeld ook je laptop of draagbare spelconsole van frisse energie te voorzien.

Het oog wil ook wat

De OnePlus 11 5G heeft nog steeds een flink 6,7-inch AMOLED-scherm van 120Hz, maar dat is wel wat scherper geworden. Het biedt nu Quad HD+ resolutie (3.216 x 1.140 pixels = 2K) tegenover Full HD+ (2.412 x 1.082) bij z'n voorganger. Wel kan je nog steeds terugschakelen naar Full HD+, of dat zelfs automatisch laten beheren door de telefoon: veel apps hebben er meer dan genoeg aan én het belast de batterij minder.

Ook LPTO 3.0, dat de verversingssnelheid van het scherm beheert, spaart energie. In games geniet je de volle 120Hz refresh-rate, terwijl je bij het lezen van een e-book automatisch naar 10Hz terugschakelt. Voor meldingen op het always-on-display volstaat zelfs 1Hz.

Qua design zijn er aan de voorzijde en zijkant enkele subtiele verschillen met de 10T. Toch komt het 'nieuwe' ontwerp ons erg bekend voor, en naar de oorzaak van die déjà vu hoeven we niet ver te zoeken: OnePlus keert met de 11 5G voor een groot stuk terug naar de vormgeving van de 9 Pro van twee jaar geleden. Dat zie je aan de afbuigende randen van het beeldschermglas, de positie van de selfiecamera (opnieuw links, niet meer in het midden) en de terugkeer van de Alert Slider aan de rechterzijde - een schuifknop om snel te schakelen tussen stille modus, trilmodus en beltoon. De herrijzenis van deze eigenschappen is een gevolg van feedback van de zogeheten OnePlus Community, waar de fabrikant naar eigen zeggen bijzonder veel waarde aan hecht. Maar dus ook een community die de look van de 10T kennelijk niet unaniem wist te waarderen.

Een collage van macro-opnames, geschoten met de 11 5G. © MvdV

(H)oesje

Aan de voorzijde mag de OnePlus 11G als twee druppels op de 9 Pro lijken, de achterzijde is wel compleet hertekend. Het camera-eiland is ditmaal rond (vierkant op de 10T) en ook wat groter. Daardoor voelt het alsof de nieuwe telefoon een tikkeltje 'topzwaar' is geworden: als je hem, zeker zonder cover, in de hand houdt, moet je soms oppassen dat ie niet achterover helt... en op de grond kukelt. Meer dan ooit schreeuwt deze smartphone om een hoesje, waarmee a) het gewicht wat meer in balans komt, b) je meer grip krijgt, en c) schade voorkomt mocht het toch een keer misgaan.

Jammer wel, dat een cover zo nodig is. OnePlus heeft de rugzijde van de 11 G5 namelijk schitterend afgewerkt in - naar keuze - Titan Black of Eternal Green. De ene coating is mat, de andere glimt, maar allebei zijn ze extra bestand tegen zweet en vingerafdrukken. Probeer het gerust zelf uit, mocht je dit toestel op een dag aanschaffen. Wij hebben er ons tijdens de testperiode niet aan gewaagd en speelden op safe...

Hasselblad

We vermeldden al even het ronde camera-eiland, dat is samengesteld uit drie sensoren en een Dual LED Flash. De f/1.8 hoofdcamera met optische beeldstabilisatie staat nog steeds garant voor 50 megapixels, maar wordt nu aangedreven door een nieuwere Sony IMX890-chip. Belangrijker nieuws vinden we bij de f/2.2 Ultra-Wide Camera die een boost kreeg van 8 naar 48 megapixels. De kijkhoek slonk enkele graden (van 119,9° naar 115°), maar de betere beeldkwaliteit maakt dat verwaarloosbaar.

Twee hele verschillende voorbeelden van de portretfunctie. © MvdV

De macro-camera van de 10T 5G (van 2 MP) heeft op de nieuwe telefoon plaatsgemaakt voor een f/2.0 Portrait Tele Camera van 32 megapixels. Die schiet - uiteraard - hele fraaie portretten, maar de optiek is gelukkig nog steeds in staat om macro-opnames van zeer dichtbij te maken. We schreven al dat de 11 5G pijlsnel naar deze stand kan switchen, maar de macro's zijn ook duidelijk gedetailleerder dan voorheen. Maak maar eens een close-up van de keys op je toetsenbord: je wil niet wéten hoeveel vuiligheid de macro-stand van dit toestel daar blootlegt...

OnePlus liet de optiek weerom tunen door Hasselblad, de fabrikant van legendarische, dikwijls ook peperdure spiegelreflexcamera's als de Hasselblad 500C en 1600F. Vooral de portretmodus zou daar wel bij moeten varen, en in de praktijk bleken die opnames (met onder meer instelbare scherptediepte en Natural Color Calibration door Hasselblad) inderdaad erg geslaagd. Nog noemenswaardig zijn de Master-effecten die door gerenommeerde fotografen zijn ontwikkeld, zoals Sereniteit (in portretmodus) en Smaragd (voor landschapsfotografie). Fijne presets die je een boel finetuning uit handen kunnen nemen.

Conclusie De OnePlus 11 5G is niet de smartphone van de grote vernieuwingen. Op sommige punten zet de fabrikant zelfs een stap terug: zo krijgt het design van de 9 Pro uit maart 2021 een tweede leven en - we blijven het merkwaardig vinden - laadt de accu minder snel op dan die van directe voorganger 10T. Gelukkig nam de capaciteit van de batterij wat toe, waardoor die uiteindelijk wel iets beter presteert. Met dat compromis kunnen wij alvast wel leven. Voor de rest biedt de 11 5G zo'n beetje alles wat je van een toprange smartphone verwacht, van heel veel rekenkracht over een puike optiek tot degelijke ondersteuning: de fabrikant garandeert minstens vier jaar lang Android-updates, en gedurende vijf jaar veiligheidsupdates. Net als Apple en Samsung heeft ook OnePlus de prijzen zijn flagship-toestellen verhoogd. Begon de 10T 5G afgelopen zomer bij 699 euro (8GB/128GB), ditmaal moet je minstens 829 euro neertellen, of 899 voor het topmodel met 16GB/256GB (honderd euro meer dan een 10T met deze specs). Niet mals, maar als je weet dat de gloednieuwe instap-Galaxy S23 van Samsung (ook 8GB/128GB) voor 949 euro van eigenaar verwisselt, dan ben je bij OnePlus nog altijd 120 euro 'voordeliger' uit.

